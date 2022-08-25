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Деклассация. АЭК (Ларнака) - Днепр-1 3:0. Обзор матча, видео голов
АЭК (Ларнака) - Днепр-1 ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 25.08.2022 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - СК Дніпр-1 / Автор - невідомий
Для "Днепра-1" это был дебют в еврокубках, однако отсутствие опыта не может служить оправданием крупному поражению. После первого поединка днепряне сохранили шансы на проход дальше, но уже после первого тайма ответного матча их потеряли.
Единственное утешение, что это не окончательный вылет из еврокубков, а лишь переход в группу Лиги конференций.
Лига Европы, плей-офф отбора. 2-й матч
25 августа, Ларнака, "АЕК арена"
АЕК - СК "Днепр-1" 3:0
Голы: Адам Дьюрчо 21, Рафаэл Лопеш 45, Никос Энглезу 74
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