Кучер: Нам трижды пробили по воротам и забили три гола. Какой-то нефарт

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против кипрского АЕКа (0:3) .

– Насколько для вас сегодняшняя игра была тяжелой?

– Я не скажу, что нам очень тяжело было играть. Мы тоже рассчитывали пройти дальше, стремились победить, но так сложилась игра, что нам трижды пробили по воротам и забили три гола. Конечно, были ошибки, которых можно было не допускать. Мы разговаривали об этом с ребятами, указывали на это, но какой-то нефарт сегодня у нас был. Конечно, я не могу упрекнуть ребят в стремлении – они хотели победить и играли с большим желанием. У меня здесь к ним нет никаких претензий. Но сегодня победитель – АЕК, которого я хочу поздравить с этой победой и попадающий в группу Лиги Европы. Мы тоже хотели туда попасть.

– В чем АЕК сегодня был сильнее? Возможно, соперник вас чем-то удивил?

– Для нас никаких новинок со стороны соперника не было. Мы играли так же, как и планировали. Но, повторюсь, те ошибки, которые мы допустили в защите, мы к ним всех готовились. Мы знали, как Дьюрчо смещается в центр, и нужно было там страховать, но, видимо, отключились. Второй гол я вообще не понимаю, как там мяч в ворота попал, хотя удар накрывали. Ну, а третий гол был, когда мы уже пошли отыгрываться, а соперник сыграл на контратаке. По сегодняшней игре мы должны были забивать, но хорошо сыграл вратарь АЕКа, который выручал свою команду и отразил много ударов.

– Влияет ли ситуация в Украине на игру команды?

– Конечно, все это очень не легко, а тяжело. Мы все переживаем, что такая ситуация в Украине. И есть очень тревожные моменты, мы ведь живем одним днем.

– А насколько тяжело было готовиться к матчам?

– У нас сейчас обойма 15 игроков. Многие не хотят приезжать к нам, из-за войны в Украине. Да, мы готовились в Словении, потом был переезд в Словакию, мы постоянно на чемоданах. Сегодня мы сыграли здесь, а 28 августа уже матч против киевского "Динамо" во Львове. Надо будет лететь в Польшу, а затем несколько часов добираться автобусом до Львова. Мы постоянно будем в пути. Так будет все время.

– Сегодня на стадионе было много болельщиков из Украины. Помогало ли это команде?

– Да, конечно, мы слышали поддержку, и я лично ее ощущал. Было много украинских болельщиков, проживающих на Кипре. Это все очень приятно. Спасибо, что они нас поддерживали. Нам это было очень важно.