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Динамо в первой корзине Лиги Европы. Известны все участники группового турнира / потенциальные соперники
Жеребьевка состоится 26 августа в 14:00
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо", вылетев из квалификации Лиги чемпионов, прошло в группу Лиги Европы, где благодаря личному рейтингу получило место в первой корзине. Это означает, что соперниками в группе будут по одной команде из второй, третьей и четвертой корзин.
Все потенциальные соперники (выделены жирным):
- первая корзина: "Рома" (Италия), "Лацио" (Италия), МЮ (Англия), "Арсенал" (Англия), "Брага" (Португалия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Динамо" (Украина), "Олимпиакос" (Греция);
- вторая корзина: "Фейеноорд" (Нидерланды), "Ренн" (Франция), ПСВ (Нидерланды), "Монако" (Франция), "Реал Сосьедад" (Испания), "Карабах" (Азербайджан), "Мальме" (Швеция), "Лудогорец" (Болгария);
- третья корзина: "Шериф" (Молдова), "Бетис" (Испания), "Мидтьюлланн" (Дания), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Ференцварош" (Венгрия), "Унион" (Германия), "Фрайбург" (Германия), "Фенербахче" (Турция);
- четвертая корзина: "Нант" (Франция), ХИК (Финляндия), "Штурм" (Австрия), АЭК (Ларнака, Кипр), "Цюрих" (Швейцария), "Омония" (Кипр), "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия), "Трабзонспор" (Турция).
Ранее определились соперники "Шахтера" в группе Лиги чемпионов. Читать ЗДЕСЬ >>>
Жеребьевка состоится 26-го августа в 14:00.
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