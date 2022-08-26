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Динамо в первой корзине Лиги Европы. Известны все участники группового турнира / потенциальные соперники

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Жеребьевка состоится 26 августа в 14:00

Динамо в первой корзине Лиги Европы. Известны все участники группового турнира / потенциальные соперники

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо", вылетев из квалификации Лиги чемпионов, прошло в группу Лиги Европы, где благодаря личному рейтингу получило место в первой корзине. Это означает, что соперниками в группе будут по одной команде из второй, третьей и четвертой корзин.

Все потенциальные соперники (выделены жирным):

  • первая корзина: "Рома" (Италия), "Лацио" (Италия), МЮ (Англия), "Арсенал" (Англия), "Брага" (Португалия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Динамо" (Украина), "Олимпиакос" (Греция);

  • вторая корзина: "Фейеноорд" (Нидерланды), "Ренн" (Франция), ПСВ (Нидерланды), "Монако" (Франция), "Реал Сосьедад" (Испания), "Карабах" (Азербайджан), "Мальме" (Швеция), "Лудогорец" (Болгария);

  • третья корзина: "Шериф" (Молдова), "Бетис" (Испания), "Мидтьюлланн" (Дания), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Ференцварош" (Венгрия), "Унион" (Германия), "Фрайбург" (Германия), "Фенербахче" (Турция);

  • четвертая корзина: "Нант" (Франция), ХИК (Финляндия), "Штурм" (Австрия), АЭК (Ларнака, Кипр), "Цюрих" (Швейцария), "Омония" (Кипр), "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия), "Трабзонспор" (Турция).

Ранее определились соперники "Шахтера" в группе Лиги чемпионов. Читать ЗДЕСЬ >>>

Жеребьевка состоится 26-го августа в 14:00.

Потенциальные соперники "Динамо" и других украинских команд, корзины, посев и рейтинг – в телеграмм-канале >>>

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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kravaserega (Kyiv)
26.08.2022 в 01:42
З такими командами у корзинах Динамо може і останнє місце посісти
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Весела Дача (Кривий Ріг)
26.08.2022 в 01:34
ДинамоМонакоФенербахчеШтурм
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янковский ян (Запорожье)
26.08.2022 в 00:56
Могут подкатить серьезные ребята. Во всех корзинах есть достойные соперники
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