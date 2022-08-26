  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Полузащитник Днепра-1: Футбол – штука несправедливая
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Днепра-1: Футбол – штука несправедливая

Лига Европы
(1 голосов)

Днепряне два раза проиграли АЕКу

Полузащитник Днепра-1: Футбол – штука несправедливая

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Александр Назаренко прокомментировал ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы против кипрского "АЕК" (0:3). Напомним, по сумме двух матчей (1:2, 0:3) днепряне вылетели в Лигу Конференций.

Читайте такжеАЕК - Днепр-1 3:0. Новичкам пощады нет

– Александр, сегодня тяжелый день. Нельзя сказать, что плохо играли, но результат очень удручающий.

– Да, игра была тяжелой, но я считаю, что мы создавали много моментов, но футбол – такая штука несправедливая, когда нам все залетает, а мы не можем забить.

– Какие выводы можно сделать из двух матчей?

– Вывод только один: нужно играть более концентрированно и готовиться к следующим матчам.

– Следующий матч уже через три дня. Насколько команда морально готова быстро уйти от этого поражения?

– Надо как можно быстрее в психологическом плане отойти от этой игры, тем более что мы остаемся в еврокубках, а впереди у нас очень важная игра против "Динамо". Поэтому с завтрашнего дня мы уже готовимся к поединку против киевлян.

– Сегодня было много и украинских фанатов, которые с вами очень тепло прощались.

– Это было очень приятно, спасибо им за поддержку. Хотя счет был и не в нашу пользу, но мы их очень хорошо слышали. Слава Украине!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АЕК (Ларнака) СК Днепр-1 Александр Назаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде