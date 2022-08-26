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Полузащитник Днепра-1: Футбол – штука несправедливая
Днепряне два раза проиграли АЕКу
Фото: СК Днепр-1
Полузащитник "Днепра-1" Александр Назаренко прокомментировал ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы против кипрского "АЕК" (0:3). Напомним, по сумме двух матчей (1:2, 0:3) днепряне вылетели в Лигу Конференций.
– Александр, сегодня тяжелый день. Нельзя сказать, что плохо играли, но результат очень удручающий.
– Да, игра была тяжелой, но я считаю, что мы создавали много моментов, но футбол – такая штука несправедливая, когда нам все залетает, а мы не можем забить.
– Какие выводы можно сделать из двух матчей?
– Вывод только один: нужно играть более концентрированно и готовиться к следующим матчам.
– Следующий матч уже через три дня. Насколько команда морально готова быстро уйти от этого поражения?
– Надо как можно быстрее в психологическом плане отойти от этой игры, тем более что мы остаемся в еврокубках, а впереди у нас очень важная игра против "Динамо". Поэтому с завтрашнего дня мы уже готовимся к поединку против киевлян.
– Сегодня было много и украинских фанатов, которые с вами очень тепло прощались.
– Это было очень приятно, спасибо им за поддержку. Хотя счет был и не в нашу пользу, но мы их очень хорошо слышали. Слава Украине!
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