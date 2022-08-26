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Сегодня Динамо и Днепр-1 узнают соперников на групповом этапе еврокубков
В Лиге Европы и Лиге Конференций будет украинский интерес
Getty Images / Global Images Ukraine
В пятницу, 26 августа, состоится жеребьевка групповых этапов Лиги Европы и Лиги Конференций. В обоих турнирах будет по одному клубу от Украины – "Динамо" сыграет в Лиге Европы, а "Днепр-1" – в Лиге Конференций.
Жеребьевка ЛЕ стартует в 14:00 по киевскому времени. "Динамо" попало в первую корзину, что делает невозможным встречу с такими соперниками как "Рома", "Лацио", "Арсенал" или МЮ. Будет сформировано восемь групп по четыре клуба.
Жеребьевка Лиги Конференций начнется в 15.30. "Днепр-1" будет в четвертой корзине, позволяющей его болельщикам рассчитывать на самый сложный вариант (например, "Вест Хэм", "Фиорентина" и "Ницца").
UA-Футбол проведет текстовую трансляцию обеих процедур.
Напомним, вчера были определены соперники для "Шахтера" на групповом этапе Лиги Чемпионов.
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