  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Сегодня Динамо и Днепр-1 узнают соперников на групповом этапе еврокубков
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня Динамо и Днепр-1 узнают соперников на групповом этапе еврокубков

Лига Европы
(1 голосов)

В Лиге Европы и Лиге Конференций будет украинский интерес

Сегодня Динамо и Днепр-1 узнают соперников на групповом этапе еврокубков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу, 26 августа, состоится жеребьевка групповых этапов Лиги Европы и Лиги Конференций. В обоих турнирах будет по одному клубу от Украины – "Динамо" сыграет в Лиге Европы, а "Днепр-1" – в Лиге Конференций.

Жеребьевка ЛЕ стартует в 14:00 по киевскому времени. "Динамо" попало в первую корзину, что делает невозможным встречу с такими соперниками как "Рома", "Лацио", "Арсенал" или МЮ. Будет сформировано восемь групп по четыре клуба.

Читайте такжеДинамо в первой корзине Лиги Европы. Известны все участники группового турнира / потенциальные соперники

Жеребьевка Лиги Конференций начнется в 15.30. "Днепр-1" будет в четвертой корзине, позволяющей его болельщикам рассчитывать на самый сложный вариант (например, "Вест Хэм", "Фиорентина" и "Ницца").

Читайте такжеДнепр-1 в четвертой корзине Лиги конференций. Известны все участники группового раунда / потенциальные соперники

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию обеих процедур.

Напомним, вчера были определены соперники для "Шахтера" на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде