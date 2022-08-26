Динамо получило соперников в групповом этапе Лиги Европы

Сегодня, 26 августа, состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы УЕФА-2022/23. На этой стадии турнира своего соперника узнало киевское "Динамо". Напомним, что киевляне оказались в первой корзине благодаря личному рейтингу.

В групповом этапе Лиги Европы бело-синие сыграют против:

Группа В

"Динамо" (Украина)

"Ренн" (Франция)

"Фенербахче" (Турция)

"АЕК" (Ларнака)

Напомним, что победители групп: выходят в 1/8 финала. Обладатели вторых мест: выходят в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Обладатели третьих мест: отправляются в Лигу конференций и сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли вторые места на групповом этапе этого турнира.