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Динамо получило соперников в групповом этапе Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено
(3 голосов)

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Динамо получило соперников в групповом этапе Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 26 августа, состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы УЕФА-2022/23. На этой стадии турнира своего соперника узнало киевское "Динамо". Напомним, что киевляне оказались в первой корзине благодаря личному рейтингу.

В групповом этапе Лиги Европы бело-синие сыграют против:

Группа В

  • "Динамо" (Украина)
  • "Ренн" (Франция)
  • "Фенербахче" (Турция)
  • "АЕК" (Ларнака)

Напомним, что победители групп: выходят в 1/8 финала. Обладатели вторых мест: выходят в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Обладатели третьих мест: отправляются в Лигу конференций и сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли вторые места на групповом этапе этого турнира.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Ренн АЕК (Ларнака)
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Источник:
UEFA

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Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жажа_the_best (Харьков)
26.08.2022 в 16:17
Мы антидинамовцы видим в этой группе дырявых на 4 месте! "Фенербахче", "АЕК" и "Ренн"Посадят дырявых на свой длинный хрен!
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
26.08.2022 в 14:54
Будемо боротись за Лігу конференцій
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+4
-1
Лекарь (село Дарниця)
26.08.2022 в 14:47
Цікавий жереб)Ренн був нашим суперником, має на нас зубФенер був нашим суперником, нає на нас зубАЕК був суперником Дніпра, Україна має на нього зуб)Буде цікаво:)
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+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2022 в 16:04
лекарь-стоматолог?
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0
0
Andrumas (Düsseldorf)
26.08.2022 в 14:40
В матче против Фенербахче нужно скандировать Free Kurdistan за их кричалки в Стамбуле!
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+3
-3
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
26.08.2022 в 15:49
Сходи в турецький квалтал , якщо дійсно в німеції живеш , поскандуй ...
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0
0
Андрей(Киев) (Киев)
26.08.2022 в 14:38
Надо брать или 1или 3 место,АЕК в отличии от"ск1" они обыграют,а вот фенер это будет что то.
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+1
0
avangardo (Lviv)
26.08.2022 в 14:35
4 місце у групі
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+2
-5

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