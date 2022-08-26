Выбор для Динамо. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы

Сегодня, 26 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. В этом турнире после вылета из Лиги Чемпионов принимает участие и киевское "Динамо".

Все команды были поделены на четыре корзины в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. "Динамо" попало в первую корзину. Победители групп выйдут в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи с командами, которые займут третье место в группах Лиги Чемпионов. Команды, занявшие третьи места, продолжат выступления в плей-офф Лиги Конференций.

Первый тур состоится уже 8 сентября, базовые даты следующих туров: 15 сентября, 6 октября, 13 октября, 27 октября и 3 ноября.

"Динамо" в итоге выпал представитель Франции - "Ренн", "Фенербахче", с которым киевляне играли в квалификации Лиги Чемпионов, а также кипрский АЕК, выбивший из ЛЕ "Днепр-1".

Результаты жеребьевки

Группа А Группа B Арсенал

ПСВ

Буде-Глимт

Цюрих Динамо Київ

Ренн

Фенербахче

АЕК Ларнака Группа C Группа D Рома

Лудогорец

Бетис

ХИК Брага

Мальме

Унион

Юнион Группа E Группа F МЮ

Реал Сосьедад

Шериф

Омония Лацио

Фейеноорд

Митьюлланн

Штурм Группа G Группа H Олимпиакос

Карабах

Фрайбург

Нант Црвена Звезда

Монако

Ференцварош

Трабзонспор

Сергій Швець 14:38 Еще раз подытожим - группа "Динамо": Ренн, Фенербахче и АЕК Ларнака

Сергій Швець 14:36 Ну и Трабзонспор идет в группу Н, а Нант в группу G.

Сергій Швець 14:34 Штурм в группе F, а Юнион в группе D с Унионом.

Сергій Швець 14:33 Омония в группе Е, а ХИК попадает в группу С.

Сергій Швець 14:32 Ну и последний шаг - четвертая корзина. Цюрих идет в группу А, а Динамо попадает - АЕК Ларнака (еще раз хахаха).

Сергій Швець 14:31 Фрайбург в группе G, а Ференцварош - в группе Н. Третья корзина все.

Сергій Швець 14:30 Митьюлланн - в группе F, наконец, группа D получает третью команду - Унион Берлин.

Сергій Швець 14:29 Бетис в компанию к Роме, а Шериф попадает в группу E

Сергій Швець 14:28 Третья корзина, поехали. Буде-Глимт в группе А. Динамо попадается - хахаха - Фенербахче!