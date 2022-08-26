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Выбор для Динамо. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы

Лига Европы
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(2 голосов)

С кем сыграют киевляне осенью

Выбор для Динамо. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 26 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. В этом турнире после вылета из Лиги Чемпионов принимает участие и киевское "Динамо".

Все команды были поделены на четыре корзины в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. "Динамо" попало в первую корзину. Победители групп выйдут в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи с командами, которые займут третье место в группах Лиги Чемпионов. Команды, занявшие третьи места, продолжат выступления в плей-офф Лиги Конференций.

Первый тур состоится уже 8 сентября, базовые даты следующих туров: 15 сентября, 6 октября, 13 октября, 27 октября и 3 ноября.

"Динамо" в итоге выпал представитель Франции - "Ренн", "Фенербахче", с которым киевляне играли в квалификации Лиги Чемпионов, а также кипрский АЕК, выбивший из ЛЕ "Днепр-1".

Результаты жеребьевки

Группа А Группа B
Арсенал
ПСВ
Буде-Глимт
Цюрих		 Динамо Київ
Ренн
Фенербахче
АЕК Ларнака
Группа C Группа D
Рома
Лудогорец
Бетис
ХИК		 Брага
Мальме
Унион
Юнион
Группа E Группа F
МЮ
Реал Сосьедад
Шериф
Омония		 Лацио
Фейеноорд
Митьюлланн
Штурм
Группа G Группа H
Олимпиакос
Карабах
Фрайбург
Нант		 Црвена Звезда
Монако
Ференцварош
Трабзонспор
Сергій Швець Сергій Швець
14:38

Еще раз подытожим - группа "Динамо": Ренн, Фенербахче и АЕК Ларнака

Сергій Швець Сергій Швець
14:36

Ну и Трабзонспор идет в группу Н, а Нант в группу G.

Сергій Швець Сергій Швець
14:34

Штурм в группе F, а Юнион в группе D с Унионом.

Сергій Швець Сергій Швець
14:33

Омония в группе Е, а ХИК попадает в группу С.

Сергій Швець Сергій Швець
14:32

Ну и последний шаг - четвертая корзина. Цюрих идет в группу А, а Динамо попадает - АЕК Ларнака (еще раз хахаха).

Сергій Швець Сергій Швець
14:31

Фрайбург в группе G, а Ференцварош - в группе Н. Третья корзина все. 

Сергій Швець Сергій Швець
14:30

Митьюлланн - в группе F, наконец, группа D получает третью команду - Унион Берлин.

Сергій Швець Сергій Швець
14:29

Бетис в компанию к Роме, а Шериф попадает в группу E

Сергій Швець Сергій Швець
14:28

Третья корзина, поехали. Буде-Глимт в группе А. Динамо попадается - хахаха - Фенербахче!

Сергій Швець Сергій Швець
14:27

Ну и наконец Монако сыграет в группе Н, а Карабах - в группе G. Вторая корзина все.

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев)
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Комментарии (14)
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oda1979 (Запорожье)
26.08.2022 в 16:16
Киевлянам стоит направить основные усилия именно на внутренний чемпионат. Лига Европы слишком слабый и не популярный турнир для великого ДК.
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2022 в 16:01
Якщо мають дорогих гравців, яких немає в конкурентів, то мають це доказати!
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0
0
Юра с Амура (Дніпро)
26.08.2022 в 15:54
капець... У них ці кульки позлипалися назавжди!? Шахтарю - втретє Реал, для ДК - знову Фенер, та "гроза" Дніпра-1 - кіпріоти. На що дивитися в цих єврокубках?
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0
-1
MaximSK (Киев)
26.08.2022 в 15:46
Я думаю есть шанс попасть в Топ-2, Фенербахче сильная команда, я думаю мы примерно команды одного уровня, Ренн команда загадка для меня, думаю они будут слабее Фенербахче, но матчи будут трудными, Аек хорошая команда, но я думаю они нам по зубам, Днепр им без шансов проиграл, но Динамо намного организованнее Днепра и реализация моментов должно быть лучше.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.08.2022 в 15:42
Фенер для реваншу підсунули?
Ответить
0
0
dalexx (Украина)
26.08.2022 в 15:31
В уефа працюють дебіли. Навіщо зводити в одну групу тих, хто вже грав між собою у кваліфікації
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+1
0
Дя дя дя (Зескотинятинськ)
26.08.2022 в 15:25
Турaсы уже твиттер ДК засра...ли
Ответить
+1
0
Kristo (Львів)
26.08.2022 в 15:06
А той жереб точно "сліпий" ?)
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2022 в 14:59
D - найкраща!))))
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2022 в 14:57
Супер жеребкування! Маємо здобувати перемоги! Нехай щастить!
Ответить
+4
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
26.08.2022 в 14:52
Так жодного навіть "грандіка", утім і "хлопчиків для побиття" не спостерігається... Покаже Динамо свій найкращий футбол виграє групу якщо ні так НІ!
Ответить
+4
0
Siren05 (Мариуполь)
26.08.2022 в 14:46
Ну если из этой группы ДК дальше не пройдёт, тогда будет большое ХА-ХА-ХА!
Ответить
+1
-4
Термит (Киев)
26.08.2022 в 14:50
З третього місця в ЛК точно вийдуть, такщо 1 команда навесні буде!
Ответить
+3
-2
Джим Слэйд (Харьков)
26.08.2022 в 15:13
Не те щоб точно. Рівна група, можуть бути як першими, так і останніми
+3
0

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