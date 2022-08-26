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Выбор для Динамо. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
С кем сыграют киевляне осенью
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 26 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. В этом турнире после вылета из Лиги Чемпионов принимает участие и киевское "Динамо".
Все команды были поделены на четыре корзины в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. "Динамо" попало в первую корзину. Победители групп выйдут в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи с командами, которые займут третье место в группах Лиги Чемпионов. Команды, занявшие третьи места, продолжат выступления в плей-офф Лиги Конференций.
Первый тур состоится уже 8 сентября, базовые даты следующих туров: 15 сентября, 6 октября, 13 октября, 27 октября и 3 ноября.
"Динамо" в итоге выпал представитель Франции - "Ренн", "Фенербахче", с которым киевляне играли в квалификации Лиги Чемпионов, а также кипрский АЕК, выбивший из ЛЕ "Днепр-1".
Результаты жеребьевки
|Группа А
|Группа B
|Арсенал
ПСВ
Буде-Глимт
Цюрих
|Динамо Київ
Ренн
Фенербахче
АЕК Ларнака
|Группа C
|Группа D
|Рома
Лудогорец
Бетис
ХИК
|Брага
Мальме
Унион
Юнион
|Группа E
|Группа F
|МЮ
Реал Сосьедад
Шериф
Омония
|Лацио
Фейеноорд
Митьюлланн
Штурм
|Группа G
|Группа H
|Олимпиакос
Карабах
Фрайбург
Нант
|Црвена Звезда
Монако
Ференцварош
Трабзонспор
Еще раз подытожим - группа "Динамо": Ренн, Фенербахче и АЕК Ларнака
Ну и Трабзонспор идет в группу Н, а Нант в группу G.
Штурм в группе F, а Юнион в группе D с Унионом.
Омония в группе Е, а ХИК попадает в группу С.
Ну и последний шаг - четвертая корзина. Цюрих идет в группу А, а Динамо попадает - АЕК Ларнака (еще раз хахаха).
Фрайбург в группе G, а Ференцварош - в группе Н. Третья корзина все.
Митьюлланн - в группе F, наконец, группа D получает третью команду - Унион Берлин.
Бетис в компанию к Роме, а Шериф попадает в группу E
Третья корзина, поехали. Буде-Глимт в группе А. Динамо попадается - хахаха - Фенербахче!
Ну и наконец Монако сыграет в группе Н, а Карабах - в группе G. Вторая корзина все.
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