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Выбор для Динамо. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы. ОНЛАЙН
С кем сыграют киевляне осенью
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 26 августа, в Стамбуле пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Начало церемонии в 14.00. В этом турнире после вылета из Лиги Чемпионов примет участие и киевское "Динамо".
На групповом этапе Лиги Европы сыграет 32 клуба, которые будут поделены на восемь групп по четыре команды. В число участников попали 12 клубов, попавших в ЛЕ напрямую, 10 победителей раунда плей-офф Лиги Европы и 10 команд, вылетевших из последних двух раундов квалификации Лиги Чемпионов.
Все команды поделены на четыре корзины в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. "Динамо" попало в первую корзину. В каждую группу попадет по одной команде из каждой корзины. В одной группе не смогут пересечься команды из одной футбольной ассоциации.
Победители групп выйдут в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи с командами, которые займут третье место в группах Лиги Чемпионов. Команды, занявшие третьи места, продолжат выступления в плей-офф Лиги Конференций.
Первый тур состоится уже 8 сентября, базовые даты следующих туров: 15 сентября, 6 октября, 13 октября, 27 октября и 3 ноября.
Состав корзин
|Первая корзина
|Вторая корзина
|Рома
МЮ
Арсенал
Лацио
Брага
Црвена Звезда
Динамо
Олимпиакос
|Фейеноорд
Ренн
ПСВ
Монако
Реал Сосьедад
Карабах
Мальме
Лудогорец
|Третья корзина
|Четвертая корзина
|Шериф
Бетис
Митьюлланн
Буде-Глимт
Ференцварош
Унион
Фрайбург
Фенербахче
|Нант
ХИК
Штурм
АЕК Ларнака
Омония
Цюрих
Юнион
Трабзонспор
Второй звездой, которая будет помогать проводить жеребьевку, стал Жолтан Гера. Он является послом финала. Напомним, что решающий матч пройдет в столице Венгрии Будапеште на Пушкаш Арене.
Приглашенный гость сегодня - легенда "Айнтрахта" (602 матча в Бундеслиге) - Карл-Хайнц Кербель. Он будет тянуть шары.
Перед началом процедуры УЕФА назвала Филипа Костича Лучшим игроком предыдущей Лиги Европы (сезон 2021/22). К слову, серб этим летом перешел из "Айнтрахта" в "Ювентус"
Приветствуем читателей UA-Футбол. Мы начинаем текстовую трансляцию жеребьевки группового этапа Лиги Европы.
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