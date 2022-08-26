Выбор для Динамо. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы. ОНЛАЙН

Сегодня, 26 августа, в Стамбуле пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Начало церемонии в 14.00. В этом турнире после вылета из Лиги Чемпионов примет участие и киевское "Динамо".

На групповом этапе Лиги Европы сыграет 32 клуба, которые будут поделены на восемь групп по четыре команды. В число участников попали 12 клубов, попавших в ЛЕ напрямую, 10 победителей раунда плей-офф Лиги Европы и 10 команд, вылетевших из последних двух раундов квалификации Лиги Чемпионов.

Все команды поделены на четыре корзины в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. "Динамо" попало в первую корзину. В каждую группу попадет по одной команде из каждой корзины. В одной группе не смогут пересечься команды из одной футбольной ассоциации.

Победители групп выйдут в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи с командами, которые займут третье место в группах Лиги Чемпионов. Команды, занявшие третьи места, продолжат выступления в плей-офф Лиги Конференций.

Первый тур состоится уже 8 сентября, базовые даты следующих туров: 15 сентября, 6 октября, 13 октября, 27 октября и 3 ноября.

Состав корзин

Первая корзина Вторая корзина Рома

МЮ

Арсенал

Лацио

Брага

Црвена Звезда

Динамо

Олимпиакос Фейеноорд

Ренн

ПСВ

Монако

Реал Сосьедад

Карабах

Мальме

Лудогорец Третья корзина Четвертая корзина Шериф

Бетис

Митьюлланн

Буде-Глимт

Ференцварош

Унион

Фрайбург

Фенербахче Нант

ХИК

Штурм

АЕК Ларнака

Омония

Цюрих

Юнион

Трабзонспор

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