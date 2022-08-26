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Сабо - о жеребьевке ЛЕ для Динамо: Третье место – это наш потолок на сегодня

Лига Европы
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Кажется, такова реальность

Сабо - о жеребьевке ЛЕ для Динамо: Третье место – это наш потолок на сегодня

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-наставник киевского "Динамо" Йожеф Сабо оценил шансы киевлян в группе Лиги Европы.

Во втором по престижности турнире Европы Динамо сыграет против "Фенербахче ", французского "Ренна " и АЕКа из Ларнаки.

"С этими командами можно играть, это не Лига чемпионов. Но на сегодняшнее время, учитывая то, как "Динамо" выглядит, рассчитывать на что-то тяжело. Может, это война психологически давит на футболистов, я не знаю. "Фенербахче" — самая сильная команда в нашей группе. Думаю, турки сделают выводы из матчей с "Динамо" в отборе Лиги чемпионов и займут в нашей группе первое место.

АЕК мы уже видели против "Днепра-1", там играют одни легионеры. У киприотов есть хорошие футболисты, но с ними можно играть. Против "Днепра-1" они выглядели очень хорошо. "Ренн" — середняк французского чемпионата. Киевляне ранее с ними играли. С ними тоже будет тяжело. "Динамо" сегодня слабее любой команды. Может быть, "Динамо" займет третье место в этой группе. Это наш потолок на сегодняшний день. Я не вижу прогресса в команде, особенно, в последнем матче против "Бенфики", — сказал Йожеф Йожефович.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
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