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Сабо - о жеребьевке ЛЕ для Динамо: Третье место – это наш потолок на сегодня
Кажется, такова реальность
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-наставник киевского "
Во втором по престижности турнире Европы Динамо сыграет против "Фенербахче ", французского "Ренна " и АЕКа из Ларнаки.
"С этими командами можно играть, это не Лига чемпионов. Но на сегодняшнее время, учитывая то, как "Динамо" выглядит, рассчитывать на что-то тяжело. Может, это война психологически давит на футболистов, я не знаю. "Фенербахче" — самая сильная команда в нашей группе. Думаю, турки сделают выводы из матчей с "Динамо" в отборе Лиги чемпионов и займут в нашей группе первое место.
АЕК мы уже видели против "Днепра-1", там играют одни легионеры. У киприотов есть хорошие футболисты, но с ними можно играть. Против "Днепра-1" они выглядели очень хорошо. "Ренн" — середняк французского чемпионата. Киевляне ранее с ними играли. С ними тоже будет тяжело. "Динамо" сегодня слабее любой команды. Может быть, "Динамо" займет третье место в этой группе. Это наш потолок на сегодняшний день. Я не вижу прогресса в команде, особенно, в последнем матче против "Бенфики", — сказал Йожеф Йожефович.
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