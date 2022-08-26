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Суркис - о группе ЛЕ для Динамо: Такое ощущение, что мы играем в группе Лиги чемпионов

Лига Европы
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Президент Динамо - о жеребьевке группового этапа Лиги Европы

Суркис - о группе ЛЕ для Динамо: Такое ощущение, что мы играем в группе Лиги чемпионов

Фото: Фокус

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы, в котором команда оказалась в одном квартете с французским "Ренном", турецким "Фенербахче" и кипрским АЕКом.

- Игорь Михайлович, как вам жребий группового этапа Лиги Европы?

- Очень сильные соперники. Есть такое ощущение, что мы играем в группе Лиги чемпионов. "Ренн", как и мы, еще совсем недавно играл в этом турнире, это очень серьезный коллектив, который ежегодно совершает качественные трансферы. Все мы видели, как кипрский АЕК дважды обыграл "Днепр-1". Про "Фенербахче" я вовсе молчу, эта команда становится сильнее и сильнее с каждым месяцем. Уверен, они хотят отомстить нам и взять реванш, потому матчи будут очень интересными. И я вас уверяю - они ничем не уступят играм Лиги чемпионов. Может, я не сильно доволен жребием, но наши игроки наверняка станут опытнее и сильнее, играя против именитых соперников.

- Как вы думаете, команда уже отошла психологически от обидного поражения в квалификации Лиги чемпионов?

- Необходимо жить дальше и не ворошить прошлое! Да, огромному сожалению, в этот раз у нас объективно не получилось. "Бенфика" была сильнее, но мы хотели совершить подвиг. Понятно, что двухмесячные сборы без выходных, постоянные переезды и жизнь без семей внесли свои коррективы. Сборники вообще полгода не были дома… Сложно даже представить, насколько ценным был бы праздник победы киевлян в квалификации для нашего народа. Для народа, который героически сражается с российскими… простите, слова не могу подобрать, чтобы описать этих негодяев, этих нелюдей, которые убивают наших женщин и детей.

Победа "Динамо" над "Бенфикой" могла бы восприняться так же, как победа Усика над Джошуа! Браво! Он пример для всех нас, на который мы должны равняться. Я постоянно говорю ребятам - вы спортивное лицо страны и должны сражаться ради своего народа. Поверьте мне, они это прекрасно понимают! Но некоторым, возможно, следовало бы все-таки пересмотреть свое отношение к футболу. Наши победы впереди! И не только футбольные.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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