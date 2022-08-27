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Стало известно расписание матчей Динамо в групповом этапе Лиги Европы

Лига Европы
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(1 голосов)

Между двумя поединками с "Фенербахче" будет большая пауза

Стало известно расписание матчей Динамо в групповом этапе Лиги Европы

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Стали известны даты проведения матчей киевского "Динамо" в групповом этапе Лиги Европы.

08.09 "Фенербахче"- "Динамо"

15.09 "Динамо" - АЕК

06.10 "Ренн" - "Динамо"

13.10 "Динамо" - "Ренн"

27.10 АЕК - "Динамо"

03.11 "Динамо" - "Фенербахче"

Напомним, к участию в Лиге Европы "Динамо" понизилось, проиграв "Бенфике" (0:5 по сумме двух матчей) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Одіссей (Донецьк)
27.08.2022 в 19:06
Нада в Пенсионом фонде повесить для бабушек.
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