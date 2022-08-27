Лига Европы
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Стало известно расписание матчей Динамо в групповом этапе Лиги Европы
Между двумя поединками с "Фенербахче" будет большая пауза
Фото: ФК Динамо Киев
Стали известны даты проведения матчей киевского "Динамо" в групповом этапе Лиги Европы.
08.09 "Фенербахче"- "Динамо"
15.09 "Динамо" - АЕК
06.10 "Ренн" - "Динамо"
13.10 "Динамо" - "Ренн"
27.10 АЕК - "Динамо"
03.11 "Динамо" - "Фенербахче"
Напомним, к участию в Лиге Европы "Динамо" понизилось, проиграв "Бенфике" (0:5 по сумме двух матчей) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
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Комментарии (1)
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Одіссей (Донецьк)
27.08.2022 в 19:06
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