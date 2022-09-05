Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо огласило заявку на групповой этап Лиги Европы
Мирча Луческу определился со списком футболистов
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" подало в УЕФА список игроков для участия в Лиге Европы сезона 2022/23.
Вратари: 1. Георгий Бущан, 35. Руслан Нещерет *, 71. Денис Бойко, 74. Денис Игнатенко *
Защитники: 2. Константин Вивчаренко *, 3. Антон Боль *, 4. Денис Попов, 6. Никита Бурда, 20. Александр Караваев, 21. Александр Кравченко, 24. Александр Тымчик, 25. Илья Забарный *, 34. Александр Сирота, 44. Владислав Дубинчак, 94. Томаш Кендзера
Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Владислав Кабаев, 8. Владимир Шепелев, 9.Кахим Пэррис, 10. Николай Шапаренко, 14. Александр Яцык *, 15. Виктор Цыганков, 18. Александр Андриевский, 19. Денис Гармаш, 29. Виталий Буяльский, 30. Самба Диалло, 37. Антон Царенко *
Форварды: 11. Владислав Ванат*,17. Владислав Супряга, 41. Артем Беседин
* звездочками отмечены игроки, заявленные по списку Б.
Напомним, киевляне в групповом этапе Лиги Европы сыграют против французского "Ренна", кипрского "АЕКа" и турецкого "Фенербахче".
Популярное сейчас
- Заря завершает тур лидером, Металлист, Колос и Шахтер – группа преследователей. Таблица и результаты тура УПЛ
- Источник: Цыганков не хочет продлевать контракт с Динамо
- Россияне установили запрет на передвижение местных жителей в Херсонской области
- Шахтер, Динамо и Днепр-1 стартуют в группах еврокубков. Расписание футбола на 5-11 сентября
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО