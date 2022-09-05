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Динамо огласило заявку на групповой этап Лиги Европы

Лига Европы
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(2 голосов)

Мирча Луческу определился со списком футболистов

Динамо огласило заявку на групповой этап Лиги Европы

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" подало в УЕФА список игроков для участия в Лиге Европы сезона 2022/23.

Вратари: 1. Георгий Бущан, 35. Руслан Нещерет *, 71. Денис Бойко, 74. Денис Игнатенко *

Защитники: 2. Константин Вивчаренко *, 3. Антон Боль *, 4. Денис Попов, 6. Никита Бурда, 20. Александр Караваев, 21. Александр Кравченко, 24. Александр Тымчик, 25. Илья Забарный *, 34. Александр Сирота, 44. Владислав Дубинчак, 94. Томаш Кендзера

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Владислав Кабаев, 8. Владимир Шепелев, 9.Кахим Пэррис, 10. Николай Шапаренко, 14. Александр Яцык *, 15. Виктор Цыганков, 18. Александр Андриевский, 19. Денис Гармаш, 29. Виталий Буяльский, 30. Самба Диалло, 37. Антон Царенко *

Форварды: 11. Владислав Ванат*,17. Владислав Супряга, 41. Артем Беседин

* звездочками отмечены игроки, заявленные по списку Б.

Напомним, киевляне в групповом этапе Лиги Европы сыграют против французского "Ренна", кипрского "АЕКа" и турецкого "Фенербахче".

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.09.2022 в 15:55
Супрягу та Беседіна відразу випускайте
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0
-2
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
05.09.2022 в 16:08
До чого цей коментар? Супряга травмований.
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.09.2022 в 16:27
Скоро буде все добре і зможе допомогти команді в ЛЕ
0
-1

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