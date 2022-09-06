Роналду попал в заявку Манчестер Юнайтед на матчи Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" опубликовал список игроков для участия в групповом турнире Лиги Европы сезона 2022/23. В заявку попал и звездный нападающий Криштиану Роналду.

Последний раз португалец участвовал в этом турнире 20 лет назад, в сезоне 2002/03. Тогда турнир назывался еще Кубком УЕФА, а Криштиану играл за лиссабонский "Спортинг".

Вратари: Давид Де Хеа, Мартин Дубравка, Том Хитон;

Давид Де Хеа, Мартин Дубравка, Том Хитон; Защитники : Диогу Далот, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Тирелл Маласиа, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Аксель Туанзебе, Рафаэль Варан, Аарон Уан-Биссака;

: Диогу Далот, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Тирелл Маласиа, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Аксель Туанзебе, Рафаэль Варан, Аарон Уан-Биссака; Полузащитники : Каземиро, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Фред, Скотт Мактомини, Факундо Пельистри, Джейдон Санчо, Донни ван де Бек;

: Каземиро, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Фред, Скотт Мактомини, Факундо Пельистри, Джейдон Санчо, Донни ван де Бек; Нападающие: Антони, Алехандро Гарначо, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Криштиану Роналду.

Напомним, соперниками "МЮ" в группе Е стали "Реал" Сосьедад, "Шериф" и "Омония".