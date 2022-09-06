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Роналду попал в заявку Манчестер Юнайтед на матчи Лиги Европы

Лига Европы
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Впервые за 20 лет

Роналду попал в заявку Манчестер Юнайтед на матчи Лиги Европы

Фото: twitter.com/Cristiano

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" опубликовал список игроков для участия в групповом турнире Лиги Европы сезона 2022/23. В заявку попал и звездный нападающий Криштиану Роналду.

Последний раз португалец участвовал в этом турнире 20 лет назад, в сезоне 2002/03. Тогда турнир назывался еще Кубком УЕФА, а Криштиану играл за лиссабонский "Спортинг".

  • Вратари: Давид Де Хеа, Мартин Дубравка, Том Хитон;
  • Защитники: Диогу Далот, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Тирелл Маласиа, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Аксель Туанзебе, Рафаэль Варан, Аарон Уан-Биссака;
  • Полузащитники: Каземиро, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Фред, Скотт Мактомини, Факундо Пельистри, Джейдон Санчо, Донни ван де Бек;
  • Нападающие: Антони, Алехандро Гарначо, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Криштиану Роналду.

Напомним, соперниками "МЮ" в группе Е стали "Реал" Сосьедад, "Шериф" и "Омония".

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В статье: Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd.com

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