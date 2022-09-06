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Украинские арбитры обслужат матч группового раунда Лиги Европы
Главным арбитром выступит Сергей Бойко
Фото: dynamo.kiev.ua
На поединке стартового тура группового раунда Лиги Европы-2022/2023 в квартете D "Унион" (Германия) - "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) будут работать украинские арбитры.
Главным арбитром выступит Сергей Бойко. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Александр Жуков. Четвертый арбитр – Виталий Романов. Арбитр ВАА – Пол ван Букель, ассистент арбитра ВАА – Деннис Хуглер (оба – Нидерланды).
Напомним, матч состоится 8 сентября в Берлине.
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Источник:УАФ
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