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Украинские арбитры обслужат матч группового раунда Лиги Европы

Лига Европы
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Главным арбитром выступит Сергей Бойко

Украинские арбитры обслужат матч группового раунда Лиги Европы

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

На поединке стартового тура группового раунда Лиги Европы-2022/2023 в квартете D "Унион" (Германия) - "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) будут работать украинские арбитры.

Главным арбитром выступит Сергей Бойко. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Александр Жуков. Четвертый арбитр – Виталий Романов. Арбитр ВАА – Пол ван Букель, ассистент арбитра ВАА – Деннис Хуглер (оба – Нидерланды).

Напомним, матч состоится 8 сентября в Берлине.

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В статье: Сергей Бойко Унион (Берлин)
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Источник:
УАФ

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