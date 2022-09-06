Фенербахче - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Динамо" проходило трудный путь квалификации Лиги чемпионов, но в конце концов оказалось в Лиге Европы. Тоже неплохо, если учитывать уровень соперников. Да и текущее состояние "Динамо", которому было бы очень тяжело конкурировать на уровне самого престижного европейского турнира.

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Даже в Лиге Европы будет тяжело. Тем более, придется сыграть против соперника, затаившего обиду на киевлян. "Фенербахче" в квалификации текущей Лиги чемпионов был повержен "Динамо" во втором квалификационном раунде, поэтому в группе Лиги Европы попытается взять реванш. Первый матч между командами состоится уже в первом туре. В четверг, восьмого сентября.

Стартовый свисток прозвучит в 19.45.

Видеотрансляцию матча обеспечит официальный транслятор еврокубков в Украине OTT-сервис MEGOGO. Также матч можно просмотреть у провайдера Воля ТВ.

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