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Динамо прибыло в Стамбул на матч с Фенербахче: в составе 25 игроков

Лига Европы
(1 голосов)

Матч состоится в четверг

Динамо прибыло в Стамбул на матч с Фенербахче: в составе 25 игроков

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" прибыло на матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором встретится на выезде с "Фенербахче".

Команда добиралась в столицу Турции через Молдову, куда отправилась на клубном автобусе, а уже из Кишинева в Стамбул – самолетом.

В предстоящем поединке наставник "бело-синих" Мирча Луческу рассчитывает на следующих исполнителей:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Денис Игнатенко;

Защитники: Константин Вивчаренко, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, Антон Боль;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Антон Царенко, Александр Яцик;

Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин.

Напомним, матч "Фенербахче" – "Динамо" состоится на стадионе "Шюкру Сарачоглу" в четверг, 8 сентября. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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