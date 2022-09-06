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Динамо прибыло в Стамбул на матч с Фенербахче: в составе 25 игроков
Матч состоится в четверг
fcdynamo.com
Киевское "
Команда добиралась в столицу Турции через Молдову, куда отправилась на клубном автобусе, а уже из Кишинева в Стамбул – самолетом.
В предстоящем поединке наставник "бело-синих" Мирча Луческу рассчитывает на следующих исполнителей:
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Денис Игнатенко;
Защитники: Константин Вивчаренко, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, Антон Боль;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Антон Царенко, Александр Яцик;
Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин.
Напомним, матч "Фенербахче" – "Динамо" состоится на стадионе "Шюкру Сарачоглу" в четверг, 8 сентября. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.
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