Динамо прибыло в Стамбул на матч с Фенербахче: в составе 25 игроков

Киевское " Динамо " прибыло на матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором встретится на выезде с "Фенербахче".

Команда добиралась в столицу Турции через Молдову, куда отправилась на клубном автобусе, а уже из Кишинева в Стамбул – самолетом.

В предстоящем поединке наставник "бело-синих" Мирча Луческу рассчитывает на следующих исполнителей:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Денис Игнатенко;

Защитники: Константин Вивчаренко, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, Антон Боль;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Антон Царенко, Александр Яцик;

Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин.

Напомним, матч "Фенербахче" – "Динамо" состоится на стадионе "Шюкру Сарачоглу" в четверг, 8 сентября. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.