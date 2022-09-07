Фенербахче – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура группового раунда Лиги Европы между стамбульским "Фенербахче" и киевским "Динамо".

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Из серии "Где-то мы уже такое видели". Действительно, больше месяца назад турецкий и украинский гранды играли друг с другом в рамках главного клубного европейского турнира. Теперь же "Фенербахче" и "Динамо" предстоит встретиться во втором по значимости еврокубке. Стал ли соперник сильнее? Есть ли план у Луческу? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 8 сентября – в 19:35 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский