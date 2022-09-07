Лига Европы. Динамо против старых знакомых, угроза от Дании, нелегкая жизнь представителя Греции

На групповом этапе Лиги Европы представлены 32-ве команды, которые разделены на восемь групп – по четыре в каждой. Победители групп выйдут сразу в 1/8-ю финала турнира, вторые места сыграют в раунде плей-офф (1/16-я) с третьими местами Лиги чемпионов, а третьи места Лиги Европы сыграют в раунде плей-офф третьего по престижности евротурнира (1/16-я финала Лиги конференций) со вторыми местами Лиги конференций.

Дата всех матчей первого тура – ​​08.09.2022

Наибольше внимания украинского зрителя приковано к матчу киевского "Динамо" против старого знакомого (по матчам квалификации Лиги чемпионов) "Фенербахче". Также важен поединок конкурентов киевлян в борьбе за выход в плей-офф "Ренна" и АЕКа. Все начинают с чистого листа и попытаются облегчить свою жизнь успешным стартом.

Группа В

"Фенербахче" (Турция) 19:45 " Динамо" (Украина) ;

" ; АЭК (Кипр) 19:45 "Ренн" (Франция).

На неделе Украина уже завоевала очки в Таблицу коэффициентов ("Шахтер" победил "Лейпциг" в Лиге чемпионов), но на этом борьба не прекращается. "Копенгаген" свой матч Лиги чемпионов проиграл, что сделало невозможным обход Дании Украины в Таблице коэффициентов уже на этой неделе. Но каждый матч все равно имеет значение для будущих перспектив. Сейчас именно Дания больше всего давит на Украину из-за спины.

Группа F

"Штурм" (Австрия) 22:00 "Мидтьюлланн" (Дания);

"Мидтьюлланн" (Дания); "Лацио" 22:00 "Фейеноорд" (Нидерланды).

Несколько меньше угрозы исходит от Греции, но результаты ее представителя (у страны осталась одна команда в еврокубках) также важны для борьбы за нашу цель – остаться в топ-15 Таблицы коэффициентов. "Олимпиакос" был посеян из первой корзины, но оказался в очень непростой группе, где из третьей, в частности, выпал "Фрайбург", а из четвертой – "Нант".

Группа G

"Нант" (Франция) 22:00 "Олимпиакос" (Греция);

"Олимпиакос" (Греция); "Фрайбург" (Германия) 22:00 "Карабах" (Азербайджан).

Швейцария и Норвегия – впереди Украины в Таблице коэффициентов, но отставание вовсе не критично и борьба с этими странами будет продолжаться до тех пор, пока будут оставаться активные участники в еврокубках. "Буде-Глимт" до последнего сражался за группу Лиги чемпионов, но проиграл "Динамо" (Загреб), оказавшись в Лиге Европы с командами уровня как раз Лиги чемпионов – ПСВ, "Арсенал". Здесь и "Цюрих". Вообще, интересно, что два наших конкурента будут соревноваться в одном квартете. Стопроцентного результата (в целом в группе) у обоих априори быть не может.

Группа А

"Цюрих" (Швейцария) 19:45 "Арсенал" (Англия) ;

; ПСВ (Нидерланды) 19:45 "Буде-Глимт" (Норвегия).

Наконец, поглядываем на результаты Сербии. У этой страны есть отрыв от Украины в Таблице коэффициентов, но не критический. Острая борьба с сербами будет если не в этом году, то в ближайшее время.

Группа Н

"Црвена Звезда" (Сербия) 22:00 "Монако" (Франция) ;

; "Ференцварош" (Венгрия) 22:00 "Трабзонспор" (Турция).

Остальные матчи:

Группа С

"Лудогорец" (Болграия) 19:45 "Рома" (Италия);

"Рома" (Италия); ХИК (Финляндия) 19:45 "Бетис" (Испания).

Группа D

"Мальме" (Швеция) 19:45 "Брага" (Португалия);

"Брага" (Португалия); "Унион" (Германия) 19:45 "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия).

Группа Е