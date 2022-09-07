Луческу: Мои слова о последнем матче в Динамо - это были эмоции

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов в Стамбуле в преддверии поединка 1-го тура группового этапа Лиги Европы между местным "Фенербахче" и киевским "Динамо".

- После последнего поражения в чемпионате Украины вы говорили, что моральное состояние ваших футболистов подавленное. По-вашему, может ли это повлиять на результат завтрашнего матча?

- Я не думаю, что это будет иметь эффект на нашу команду. У нас профессиональные футболисты, умеющие настраиваться на матчи. Предстоит важный поединок на старте еврокубкового турнира, который обе команды желают провести на хорошем уровне. В прошлый раз в Стамбуле мы сыграли очень хороший матч при великолепной атмосфере на стадионе, чего ожидаем и завтра.

– С момента, когда вы играли против "Фенербахче" в квалификации ЛЧ, построение этой команды улучшилось, и сейчас они играют более эффективно. Стал ли соперник сильнее?

– Это не правда, что построение "Фенербахче" изменилось. В целом оно такое же. Один из полузащитников – Арао или Юксек – возвращаются назад и играют три в линию, только сейчас в этой перестройке задействован игрок обороны. Жезуш всегда использует такую ​​схему.

Стоит отметить, что Фенербахче провел очень хорошую работу, чтобы подписать ряд качественных новичков. Педро, Энрике – это игроки, которым около 30 лет, и они имеют большой опыт в профессиональном футболе.

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- После матча с "Днепром-1" вы сказали, что это может быть ваша последняя игра в "Динамо", однако вывели команду на следующий матч с "Зарей"...

– Это были эмоции, ведь мы проживаем очень сложный момент. После матча с "Зарей" мы 11 часов добирались в Кишинев, откуда вылетели в Стамбул. Трудная ситуация, но футбол позволяет прожить разнообразный опыт. Несмотря ни на что, мы готовимся к хорошему матчу завтра.

- В последних четырех матчах вы забили два мяча, а пропустили – 11...

– Да, у нас была серия негативных результатов. В матчах украинской Премьер-лиги мы имели тотальное преимущество над соперниками, но допустили ошибки в обороне и пропустили очень простые мячи. Так же было и с "Бенфикой". Это случается, потому что игроки постоянно сосредоточены на ситуации в своей стране, думают о безопасности своих семей и детей. Сейчас у нас нет постоянного дома, путешествуем от города к городу, чтобы играть. Я не знаю, где мы завтра. И это непросто. Однако, как я уже отмечал, у нас очень хорошие игроки, поэтому мы надеемся добиться положительного результата в Лиге Европы.

– Жорже Жезуш сказал , что футбол всегда дает второй шанс, и "Фенербахче" надеется им воспользоваться. Что вы думаете об этом?

- "Фенербахче" – команда высокого уровня с отличным составом. Главный тренер, который сам очень опытен и квалифицирован, провел хорошую работу. Он точно знает, что нужно делать на поле, чтобы достичь победы. "Фенербахче" станет одним из главных претендентов на чемпионство в Турции.

- Верите ли вы, что вы победите завтра?

– Прежде всего, мы должны играть. "Фенербахче" стремится стартовать в Лиге Европы с победы, как и мы. Посмотрим, как сложится игра. Это касается не только завтрашнего поединка, но и всех будущих в группе. Лишь в ноябре мы узнаем, кто станет победителем квартета.