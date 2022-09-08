Экс-игрок Динамо: Фенербахче будет полон решимости взять реванш

Бывший игрок киевского "Динамо" Виталий Самойлов поделился ожиданиями от матча киевлян с "Фенербахче" в первом туре группового этапа Лиге Европы.

— В пассиве "Динамо" - четыре поражения подряд. Что происходит с командой?

— Наставник киевлян Мирча Луческу подчеркнул, что футболисты не видели своих семей два месяца, мол, очень тяжело. Но я не склонен считать, что это основная причина таких результатов коллектива…

— Если в Лиге чемпионов "Бенфика" была сильнее "Динамо" во всех компонентах, то что с командой случилось в чемпионате?

— Сложно сказать, но думаю, что футболисты переоценили свои возможности. Уверенность перешла в самоуверенность. Из лагеря Динамо не раз звучало, что физически команда готова хорошо. Но тогда скажите, что футболисты делали в игре с "Зарей". Киевляне не бежали. Это очевидно не то, к чему они готовились. Часто мяч передерживался, все делалось медленно. Теперь, учитывая плотный осенний график, футболистам просто необходимо извлекать из себя внутренние резервы и доказывать прежде всего болельщикам, что это было недоразумение.

— Если "Динамо" проиграет и в Стамбуле, это будет уже кризис?

— Не сказал бы. Не зависимо от результата в поединке с "Фенербахче", важно, чтобы Динамо показало содержательный футбол, или, по крайней мере, стремилось к этому, тогда болельщик может и понять. Но если все будет, как и в предыдущих матчах, это будет позор. Свою возможность надо доказывать на футбольном поле, а не в разговорах с арбитрами.

В Стамбуле будет очень сложно. Все прекрасно помнят, что "Динамо" выбило эту турецкую команду из Лиги чемпионов, так что хозяева будут полны решимости взять реванш. Но все равно киевлянам нужно попытаться лишить турок мяча, причем контроль должен быть не в задней линии с участием вратаря, а по всему полю, иначе ошибка у своих ворот приведет к плачевным последствиям.

— "Динамо" будет бороться за выход из группы?

— Не будем кривить душой, но в Лиге Европы большая часть команд ниже уровня, чем в Лиге чемпионов поэтому кроме первого или второго места, другие позиции не рассматриваются. Но это произойдет только в том случае, если динамовцы будут иметь безумную самоотдачу.

— "Динамо" возьмет очки в Стамбуле?

— Если киевляне сыграют хоть вничью, это будет хорошим результатом, как для нынешнего состояния команды, - подытожил Самойлов.