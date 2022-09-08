Фенербахче - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Динамо" начинает свой путь в Лиге Европы матчем против старого знакомого: с "Фенербахче" киевляне в этом сезоне играли в квалификации Лиги чемпионов. Играли и побеждали. Сейчас ожидания тревожны, ведь у команды Мирчи Луческу продолжается серия из четырех поражений подряд и одиннадцати пропущенных (при двух забитых). Самый настоящий кризис. Но Мирче Луческу не привыкать к таким условиям. Напротив, трудности его мотивируют.

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Матч первого тура Лиги Европы "Фенербахче" – "Динамо" состоится в четверг, 8-го сентября, в 19:45. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO. Также сигнал будет доступен у провайдера Воля ТВ.

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Лига Европы. Группа В

08.09.2022. Первый тур

Арбитр в поле – Тамаш Боднар (Венгрия)