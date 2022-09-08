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Гармаш на острие у киевлян. Известны стартовые составы на матч Фенербахче - Динамо
Стартовые составы команд
fenerbahce.org
Сегодня, 8 сентября, киевское Динамо проведет свой первый матч в групповом раунде Лиги Европы – киевляне в Стамбуле сыграют с Фенербахче.
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Уже известны стартовые составы команд.
Фенербахче: Баиндыр, Перес, Салаи, Энрике, Кадиоглу, Крэшпу, Арао, Алиоски, Росси, Педру, Кинг
Запасные: Эгрибаят, Азиз, Зайц, Юксек, Яндаш, Гюллер, Валенсия, Линкольн, Кахведжи, Осай-Самюэл, Мор, Батшуаи
Динамо: Бущан, Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак, Цыганков, Сидорчук, Шапаренко, Кабаев, Буяльский, Гармаш
Запасные: Бойко, Игнатенко, Вивчаренко, Боль, Шепелев, Пэрри, Яцик, Андриевский, Караваев, Кравченко, Тымчик, Царенко
Напомним, что поединок начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет
Также на Ютуб доступна и аудиотрансляция поединка.
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