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ЛЕ. Цюрих примет Арсенал. Вьюнник против Зинченко на лавке
Украинцы не попали в стартовые составы своих команд
instagram.com/fcz_offiziell
Сегодня на Старом континенте пройдут матчи 1-го тура группового раунда
В одном из них Цюрих Богдана Вьюнника примет Арсенал Александра Зинченко.
Оба украинца не попали в стартовые составы своих команд и начнут матч в запасе.
Напомним, что поединок начнется в 19:45.
???? Team news against FC Zurich— Arsenal (@Arsenal) September 8, 2022
???????? Turner in goal
???????? Vieira in midfield
???????????????????????????? Nketiah leads the line
???? Follow the game live with us on https://t.co/4KJlfKW7rt ???? pic.twitter.com/cYz7JkgBoM
Unsere Startelf gegen @Arsenal! ????????????⚪️#FCZARS #fcz #stadtclub #NieUsenandGah pic.twitter.com/ycYLlmdwsP— FC Zürich (@fc_zuerich) September 8, 2022
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