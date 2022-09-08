ЛЕ. Цюрих примет Арсенал. Вьюнник против Зинченко на лавке

Сегодня на Старом континенте пройдут матчи 1-го тура группового раунда Лиги Европы.

В одном из них Цюрих Богдана Вьюнника примет Арсенал Александра Зинченко.

Оба украинца не попали в стартовые составы своих команд и начнут матч в запасе.

Напомним, что поединок начнется в 19:45.