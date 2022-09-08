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ЛЕ. Цюрих примет Арсенал. Вьюнник против Зинченко на лавке

Лига Европы
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Украинцы не попали в стартовые составы своих команд

ЛЕ. Цюрих примет Арсенал. Вьюнник против Зинченко на лавке

instagram.com/fcz_offiziell

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Сегодня на Старом континенте пройдут матчи 1-го тура группового раунда Лиги Европы.

В одном из них Цюрих Богдана Вьюнника примет Арсенал Александра Зинченко.

Оба украинца не попали в стартовые составы своих команд и начнут матч в запасе.

Напомним, что поединок начнется в 19:45.

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В статье: Арсенал (Лондон) Цюрих Александр Зинченко Богдан Вьюнник
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