ЛЕ. Рома опозорилась в Болгарии, Ренн дожал Ларнаку, Арсенал сэкономил силы

Санкт-Галлен. "Кибунпарк"

"Цюрих" (Швейцария) - "Арсенал" (Англия) - 1:2

Голы: Крюэзю, 44 (с пенальти) - Маркиньос, 16, Нкетиа, 62

Матч имени Эдди Нкетиа. На старте поединка британский сборник классно сбегал в контратаку и вывел на пустые ворота юного Маркиньоса, забившего дебютный гол за "Канониров". Затем, перед перерывом, Нкетиа привез на свои ворота пенальти - и швейцарцы счет сравняли. Ну, а во втором тайме неугомонный Эдди головой вырвал для своих победу.

Если же говорить в целом, то Артета поберег не только Зинченко (вышел на последние 20 минут), но и Жезуса, Эдегора, Уайта, Салиба и других. Результат добыт не особо стильно, но зато малой кровью.

1 - Marquinhos is the first player since Raphael Meade vs Panathinaikos in September 1981 to make his competitive debut for Arsenal in a European game and score in that fixture. Entrance. pic.twitter.com/0LU0gDZKGb