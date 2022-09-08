ЛЕ. Рома опозорилась в Болгарии, Ренн дожал Ларнаку, Арсенал сэкономил силы

Группа А

Санкт-Галлен. "Кибунпарк"

"Цюрих" (Швейцария) - "Арсенал" (Англия) - 1:2

Голы: Крюэзю, 44 (с пенальти) - Маркиньос, 16, Нкетиа, 62

Матч имени Эдди Нкетиа. На старте поединка британский сборник классно сбегал в контратаку и вывел на пустые ворота юного Маркиньоса, забившего дебютный гол за "Канониров". Затем, перед перерывом, Нкетиа привез на свои ворота пенальти - и швейцарцы счет сравняли. Ну, а во втором тайме неугомонный Эдди головой вырвал для своих победу.

Если же говорить в целом, то Артета поберег не только Зинченко (вышел на последние 20 минут), но и Жезуса, Эдегора, Уайта, Салиба и других. Результат добыт не особо стильно, но зато малой кровью.

1 - Marquinhos is the first player since Raphael Meade vs Panathinaikos in September 1981 to make his competitive debut for Arsenal in a European game and score in that fixture. Entrance. pic.twitter.com/0LU0gDZKGb — OptaJoe (@OptaJoe) September 8, 2022

Эйндховен. "Филипс"

ПСВ (Нидерланды) - Буде-Глимт (Норвегия) - 1:1

Голы: Гакпо, 62 - Гренбек, 44

Выездная модель "Буде-Глимта" снова раз не убедила. Норвежцы много и усердно работали в защите; выносы-перехваты-отборы у них были на уровне; тем не менее, ПСВ мог побеждать еще до перерыва. Ветлесен не забил в упор буквально чудом, тогда как Гренбек тем-таки чудом попал по сумасшедшей траектории в дальнюю девятку - по сути, это и сделало результат.

После перерыва голландцы сумели сравнять счет после грубой ошибки центра защиты "Молний", но дальше "Буде-Глимт" уже достоял более-менее уверенно. Резюме - "Арсенал" должен бить тех и других, но придется выпускать основу, а не как с "Цюрихом".

Группа В

Ларнака. "Георгиос Карапатакис"

АЕК Ларнака (Кипр) - "Ренн" (Франция) - 1:2

Голы: Ойер, 33 - Теате, 29, Ассиньон, 90+3

Вот вам и Ларнака. Киприоты дали бой "Ренну", не уступили ему во владении мячом, лезли во все единоборства, и хотя французы были заметно острее, в целом понравились и даже гол забили усилиями 36-летнего баска Оэра Санхурхо - он замкнул навес в падении головой.

Также у АЕК отличный шанс забить упустил Альтман на старте матча. За "Ренн" в штангу пробивалТеате, многократно классно прикладывался Сулемана, пробовал Мелинг, но очень часто летело мимо. В итоге добить андердога удалось чуть ли не в последней атаке - Сулемана в очередной раз классно прошел, навесил, а Ассиньон вколотил мяч в ворота. Стильный гол, волевой "Ренн".

Le but d'Assignon est une merveille ! pic.twitter.com/joFIy8AP9Z — Вяєιzн Єσ Мα Вяσ !® #SRFC (@BreizhEoMaBro_) September 8, 2022

Стамбул. "Шукрю Сарачоглу"

"Фенербахче" (Турция) - "Динамо" (Украина) - 2:1

Голы: Густаво Энрике, 35, Батшуайи, 90+1 - Цыганков, 63

Отчет о поражении киевлян на последних минутах в Стамбуле читайте в отдельном материале.

Группа С

Разград. "Лудогорец"

"Лудогорец" (Болгария) - "Рома" (Италия) - 2:1

Голы: Каули, 72, Нонато, 88 - Шомуродов, 86

Не отошли "Волки" от 0:4 с "Удинезе" и сыграли второй подряд плохой матч. Да, у команды Жозе Моуриньо было больше моментов, было попадание в каркас от Манчини и все такое, но, послушайте, это же всего лишь "Лудогорец". Европейский гранд с Дибалой, Матичем и Беллотти в старте должен его разрывать априори.

Ну, а вышло так, что это болгары порвали "Рому" под конец матча. Гол Каули - честно, такого провала в опорной зоне и центре обороны даже в УПЛ не всегда увидишь. Ненамного лучше отзащищались итальянцы и при голе Нонато - бразилец отыграл опекуна финтом в 6-7 метрах от ворот. Гол Шомуродова ничего "Волкам" не дал - Моуриньо надо срочно делать выводы, иначе выводы сделают насчет его самого.

#UEL

دور مجموعات من دوري الاوربي | لودوجوريتس 2× 1روما | قووووووووووووووووووووووووول الثاني لودوجوريتس HD



Via:@iFSHQ pic.twitter.com/RF6JZ0UEi4 — الدوري الاوربي (@alawrby_aldwry) September 8, 2022

Хельсинки. "Болт Арена"

ХИК (Финляндия) - "Бетис" (Испания) - 0:2

Голы: Виллиан Жозе, 45+3 (с пенальти), 64

Тут без сенсаций. ХИК за весь матч лишь раз ударил в створ ворот "Бетиса", а остальное время думал только об обороне - благо, нагружали испанцы будь здоров. Их победа по такой игре была предопределена, хотя, если честно, пенальти в конце первого тайма выглядел несколько надумано.

Впрочем, Виллиану Жозе какая разница? Вдохновленный тем, что партнеры согласились урезать свои зарплаты ради его регистрации на Ла Лигу, бразилец реализовал 11-метровый, а затем еще и в суматохе при угловом ткнул мяч в сетку. Красавец.

Группа D

Мальме. "Эледа Стэдиум"

"Мальме" (Швеция) - "Брага" (Португалия) - 0:2

Голы: Бруну Родригеш, 30, Рикарду Орта, 70 (с пенальти)

"Мальме" даже в своем чемпионате идет аж 7-м, так что его поражение "Браге", которая пока вообще не проигрывала в новом сезоне, ничуть не удивило. Хотя, надо отдать шведам должное, в борьбу они шли смело и без боя не сдались.

Стандарты - вот что в итоге помогло португальцам. На 30-й минуте они разыграли угловой в стиле "Динамо" времен Лобановского - со скидкой с ближней штанги на дальнюю, а на 69-й минуте заработали пенальти. Еще два мяча от Витиньи судьи отменили из-за офсайдов. С фаворитом группы тут все ясно.

Let’s go. 2 more. Braga pinning back Malmo pic.twitter.com/3gP6zz5iHc — TheBestSportsAdvice (@TheBestSportsA1) September 8, 2022

Берлин. "Ан дер Альтен Фёрстерай"

"Унион" (Германия) - "Сент-Жиллуаз" (Бельгия) - 0:1

Гол: Линен, 39

А это, пожалуй, главная сенсация первой серии матчей ЛЕ. "Унион" хорошо начал сезон в Германии, шел без поражений, уничтожил "Шальке" 6:1, но против бельгийского середняка оказался бессилен. Владение мячом - это не аргумент, если нет острых атак, а их от команды Урса Фишера мы увидели не больше, чем от гостей.

По такой игре чаша весов могла склониться в любую сторону, да и ничьей пахло сильно, но грубая ошибка при выходе из обороны лишила "Унион" даже очка - Линен с паса экс-голеадора "Буде-Глимта" Бонифаче расстрелял ближний угол и принес своим сенсационную победу.