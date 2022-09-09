Лига Европы. Красивое возвращение Нанта в еврокубки, Коваль участвует в победе Шерифа

Лига Европы, первый тур

Группа E

В группе с “Манчестер Юнайтед” и “Реал Сосьедадом” после первого тура лидирует… “Шериф”. Команда из Тирасполя воспользовалась тем, что фаворитов квартета разделил всего лишь один гол. Сам же “Шериф” отправил в ворота кипрской “Омонии” три безответных гола.

И не обошлось без участия Максима Коваля, который присоединился к “Шерифу” в августе. Экс-вратарь “Динамо” Киев организовал первый гол, просто выбив мяч вперед на ход Аканби. Нигерийский форвард выиграл забег у защитников “Омонии” и поразил ворота – 1:0. У Коваля ассист.

Во втором тайме второй мяч “Шерифа” забил нигериец Атьемвен, реализовав пенальти, который он сам и заработал, а точку в матче поставил сенегальский хавбек Диоп в контратаке “Шерифа” – 3:0.

Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” Англия – “Реал Сосьедад” Испания 0:1

Гол: Мендес 59 (пен.)

Никосия, “GSP Стэдиум”

“Омония” Никосия, Кипр – “Шериф” Тирасполь, Молдова 0:3

Голы: Аканби 2, Атьемвен 55 (пен.), Диоп 76

Группа F

“Штурм” продал нападающего Расмуса Хелунда в “Аталанту”, по-прежнему травмирован и лидер команды Якоб Янчер. Тем не менее, в первой игре группового раунда Лиги Европы австрийскому коллективу удалось взять три очка. Единственный гол в игре с “Мидтьюлланном” забил августовский новичок, 19-летний форвард Эмануэль Эмегха.

“Штурм” еще в первом тайме мог развивать свое преимущество, но не реализовал пенальти. Удаление Хирландера за двадцать минут до финального свистка не помешало хозяевам в итоге взять три очка.

Рим, “Олимпико”

“Лацио” Италия – “Фейеноорд” Нидерланды 4:2

Голы: Луис Альберто 4, Андерсон 15, Весино 28, Весино 63 – Гименес 69 (пен.), Гименес 88

Грац, “Меркур Арена”

“Штурм” Грац, Австрия – “Мидтьюлланн” Дания 1:0

Гол: Эмегха 8

На 42-й минуте Хорват не реализовал пенальти (вратарь)

Удаление: Хирландер 73

Группа G

“Нант” не играл в еврокубках 20 лет. В середине 90-х эта славная французская команда была на виду и один раз она дошла до полуфинала Лиги чемпионов. Пока сложно сказать, насколько успешной будет кампания “Нанта” в еврокубках 2022/23, но начало получилось хорошим.

“Нант” провел очень хороший матч против “Олимпиакоса”, но победу смог заполучить только на 90+3 минуте. Мостафа Мохамед вывел “канареек” вперед после Бласа на 32-й минуте, но чемпион Греции отыгрался после перерыва благодаря причудливым обстоятельствам. После подачи углового “Олимпиакоса” кипер “Нанта” Лафот пролетел мимо мяча, он попал в хавбека Самюэля Мутуссами и срикошетил в ворота. “Олимпиакос” получил свой гол, хотя за 90 минут ни разу не пробил в створ. Но на 90+3 Людовик Блас вновь выполнил прекрасный пас в штрафную и Гэсан точно пробил головой – 2:1. Прекрасный результат для команды Антуана Комбуаре.

С таким же результатом закончилась и игра “Фрайбурга” с “Карабахом” на “Европа-Парк-Штадионе”. Команда Кристиана Штрайха достигла хорошего преимущества на старте игры (два гола за 15 минут), а затем действовала на контратаках. “Карабах” сумел отыграть один мяч, но праздник “бело-черным” это не испортило.

Нант, “Стад де ля Божуар”

“Нант” Франция – “Олимпиакос” Греция 2:1

Голы: Мохамед 32, Гэссан 90+3 – Мотоссами 50 (авт.)

Фрайбург, “Европа-Парк-Штадион”

“Фрайбург” Германия – “Карабах” Азербайджан 2:1

Голы: Грифо 7 (пен.), Доан 15 – Вешович 39

Группа H

“Ференцварош” играл в меньшинстве более часа, но сумел переиграть звездный “Трабзонспор”. Нгуен вывел “фради” вперед на пятой минуте, уже после удаления Чивича хозяева забили второй мяч, и только на 39-й минуте экс-форварду “Валенсии” Максу Гомесу удалось отыграть один мяч. Но затем “Ференцварош” забил третий гол.

“Трабзонспор” пытался переломить игру заменами, в частности на поле появились Гамшик и Языджы, и гости сначала отыграли один гол, а на 88-й минуте они считали что забили третий, но VAR показал, что в голевом эпизоде был офсайд – 3:2.

После первого тура “Ференцварош” делит лидерство с “Монако”, который смог победить на выезде “Црвену Звезду” благодаря голу Эмболо с пенальти.

Будапешт, “Групама Арена”

“Ференцварош” Венгрия – “Трабзонспор” Турция 3:2

Голы: Нгуен 5, Траоре 29, Нгуен 44 (пен.) – Гомес 39, Бозок 71

Удаление: Чивич 16

Белград, “Стадиум Райко Митич”

“Црвена Звезда” Сербия – “Монако” Франция 0:1

Гол: Эмболо 74 (пен.)