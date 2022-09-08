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Фенербахче – Динамо. 1:0. Пропускаем после углового – Видео

Лига Европы
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Фенербахче – Динамо. 1:0. Пропускаем после углового – Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Густаво Энрике открыл счет в противостоянии первого тура группового этапа Лиги Европы "Фенербахче" – "Динамо".

Диего Росси сделал отличный навес с уголвого, а Густаво Энрике замкнул подачу ударом головой.

35' Густаво Энрике – 1:0.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Лига чемпионов Динамо (Киев)
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