ЛЕ. Фенербахче - Динамо 2:1. Болезненный сценарий логического итога

До сегодняшнего дня "Фенербахче" провел против "Динамо" шесть официальных матчей и ни одного не выиграл. Вот это кость в горле. Вот это действительно заноза в заднице. Она и дальше колола бы турок, если бы не жребий Лиги Европы. Судьба свела обе команды в одной группе турнира менее чем через два месяца после последнего очного противостояния. Поэтому для "Фенербахче" нынче был не просто матч за три очка, а шанс отомстить за все прежние обиды. Для "Динамо" – возможность подтвердить свое превосходство, доказать, что подобная статистика возникла не случайно.

Обе команды максимально зарядились на борьбу, что вылилось в мини-бойню на стартовых минутах. Без остроты, творчества, креатива, но с единоборствами, падениями и эмоциями. "Динамо" не проигрывало ни в центре поля, ни у собственных ворот – и это было очень важно. Не возникало остроты впереди (разве что заблокированный удар Цыганкова со штрафного), но и "Фенербахче" практически ничего не создавал. Вплоть до минуты 25-й, когда после углового сильно низом пробил Салай (он забил в последнем матче между этими командами). Бущан справился, а Густаво Энрике потом не смог сыграть на добивании.

Этот момент стал переломным в плане возможности "Динамо" держать удар. Далее "Фенербахче" включил такое давление, что украинская команда трещала почти по всем линиям. "Атмосфера" гола висела в воздухе, хотя Бущан изо всех сил оттягивал этот момент. Он справился с дальним выстрелом Алиоски, но был бессилен после удара Густаво Энрике в ходе подачи углового. Вполне заслуженно "Фенербахче" вышел вперед, а перед "Динамо", которое играло без номинального нападающего, теперь стояла задача переломить характер игры.

Но как? Беседин и Ванат даже не попали в заявку из-за травм, Кабаев и Цыганков банально не получали мяч, а действовавший на острие Гармаш все время опускался в поисках игрового снаряда. Безыдейность – так можно описать игру киевлян в первой 45-минутке. Благо, что не пропустили во второй раз, ведь "Фенербахче" давил даже после того, как добился локального успеха. Слом если и мог случиться, то только во втором тайме.

Но этот тайм начался не с активности "Динамо", а с заблокированного удара Кинга. Самое неприятное, что киевляне практически не могли выйти за центр поля, натыкавшись на высокий прессинг турок. В таких условиях нечего было мечтать о взятии ворот. Разве что на основе фарта.

Мини-опасность возникла после подачи углового. Гармаш, упустивший Густаво Энрике во время результативной атаки, мог поквитаться, но пробил неудачно. Казалось бы, ничего особенного, но сколько раз уже "Динамо" удивляло именно в таких стерильных, сухих матчах?! Вот и сейчас… Одна из немногих акцентированных вылазок на половину поля соперника закончилась голом: Буяльский протянул мяч левым флангом и выкатил точно на ногу Цыганкову, а Виктор пробил в дальний угол с максимальным коварством для вратаря. Взятие ворот шикарное – и все равно, что нелогичное по духу игры.

Было бы весело, если бы чуть позже забил Буяльский. Виталий головой целил под перекладину акцентированно (после передачи Шепелева), но вратарь сыграл отлично. "Динамо" вряд ли заслужило победу, но футбол – это нелогичная игра. Случиться могло все, что угодно, но произошло самое обидное - пропущенный гол на последних минутах.

"Фенербахче" давил, но ничего особенного впереди не показывал. Удар Валенсии Бущан контролировал, а вот после банального вбрасывания аута концентрации не хватило. Кендзера выпустил Батшуайи и тот воспользовался шансом. То, что назревало все девяносто минут, наконец-то случилось - победа "Фенербахче".

Досадное поражение, но далеко не подрывное с точки зрения турнирных перспектив. Впереди еще пять матчей, в которых "Динамо" попытается взять свое.

Лига Европы. Группа В. Первый тур

Турция. Стамбул. Стадион: "Шюкрю Сараджоглу"

"Фенербахче" - "Динамо" 2:1

Голы: Густаво Энрике 35, Миши Батшуайи 90+2 - Виктор Цыганков 63

"Фенербахче": Алтай Байындыр, Густаво Энрике, Виллиан Аран, Ферди Кадыоглу, Диего Росси (Ирфан Кахведжи 69), Эгзиян Алиоски (Линкольн Оливейра дос Сантос 83), Джошуа Кинг (Эннер Валенсия 69), Жоау Педру (Миши Батшуайи 69), Мигел Креспу (Мерт Хакан Яндаш 83), Луан Перес, Аттила Салай

"Динамо": Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Никита Бурда, Владислав Кабаев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Денис Гармаш (Никита Кравченко 88), Виталий Буяльский, Александр Сирота, Владислав Дубинчак (Константин Вивчаренко 59), Томаш Кендзёр

Предупреждения: Джошуа Кинг 50, Диего Росси 68, Эгзиян Алиоски 82, Алтай Байындыр 90+6 - Денис Гармаш 11, Александр Сирота 78, Георгий Бущан 87