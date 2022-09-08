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ЛЕ. Фенербахче - Динамо 2:1. Болезненный сценарий логического итога

Лига Европы
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(2 голосов)

Команда Мирчи Луческу начинает борьбу в Лиге Европы с поражения

ЛЕ. Фенербахче - Динамо 2:1. Болезненный сценарий логического итога

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

До сегодняшнего дня "Фенербахче" провел против "Динамо" шесть официальных матчей и ни одного не выиграл. Вот это кость в горле. Вот это действительно заноза в заднице. Она и дальше колола бы турок, если бы не жребий Лиги Европы. Судьба свела обе команды в одной группе турнира менее чем через два месяца после последнего очного противостояния. Поэтому для "Фенербахче" нынче был не просто матч за три очка, а шанс отомстить за все прежние обиды. Для "Динамо" – возможность подтвердить свое превосходство, доказать, что подобная статистика возникла не случайно.

ЛЕ. Фенербахче - Динамо 2:1. Болезненный сценарий логического итога - изображение 1

Обе команды максимально зарядились на борьбу, что вылилось в мини-бойню на стартовых минутах. Без остроты, творчества, креатива, но с единоборствами, падениями и эмоциями. "Динамо" не проигрывало ни в центре поля, ни у собственных ворот – и это было очень важно. Не возникало остроты впереди (разве что заблокированный удар Цыганкова со штрафного), но и "Фенербахче" практически ничего не создавал. Вплоть до минуты 25-й, когда после углового сильно низом пробил Салай (он забил в последнем матче между этими командами). Бущан справился, а Густаво Энрике потом не смог сыграть на добивании.

Этот момент стал переломным в плане возможности "Динамо" держать удар. Далее "Фенербахче" включил такое давление, что украинская команда трещала почти по всем линиям. "Атмосфера" гола висела в воздухе, хотя Бущан изо всех сил оттягивал этот момент. Он справился с дальним выстрелом Алиоски, но был бессилен после удара Густаво Энрике в ходе подачи углового. Вполне заслуженно "Фенербахче" вышел вперед, а перед "Динамо", которое играло без номинального нападающего, теперь стояла задача переломить характер игры.

Но как? Беседин и Ванат даже не попали в заявку из-за травм, Кабаев и Цыганков банально не получали мяч, а действовавший на острие Гармаш все время опускался в поисках игрового снаряда. Безыдейность – так можно описать игру киевлян в первой 45-минутке. Благо, что не пропустили во второй раз, ведь "Фенербахче" давил даже после того, как добился локального успеха. Слом если и мог случиться, то только во втором тайме.

Но этот тайм начался не с активности "Динамо", а с заблокированного удара Кинга. Самое неприятное, что киевляне практически не могли выйти за центр поля, натыкавшись на высокий прессинг турок. В таких условиях нечего было мечтать о взятии ворот. Разве что на основе фарта.

ЛЕ. Фенербахче - Динамо 2:1. Болезненный сценарий логического итога - изображение 2

Мини-опасность возникла после подачи углового. Гармаш, упустивший Густаво Энрике во время результативной атаки, мог поквитаться, но пробил неудачно. Казалось бы, ничего особенного, но сколько раз уже "Динамо" удивляло именно в таких стерильных, сухих матчах?! Вот и сейчас… Одна из немногих акцентированных вылазок на половину поля соперника закончилась голом: Буяльский протянул мяч левым флангом и выкатил точно на ногу Цыганкову, а Виктор пробил в дальний угол с максимальным коварством для вратаря. Взятие ворот шикарное – и все равно, что нелогичное по духу игры.

Было бы весело, если бы чуть позже забил Буяльский. Виталий головой целил под перекладину акцентированно (после передачи Шепелева), но вратарь сыграл отлично. "Динамо" вряд ли заслужило победу, но футбол – это нелогичная игра. Случиться могло все, что угодно, но произошло самое обидное - пропущенный гол на последних минутах.

"Фенербахче" давил, но ничего особенного впереди не показывал. Удар Валенсии Бущан контролировал, а вот после банального вбрасывания аута концентрации не хватило. Кендзера выпустил Батшуайи и тот воспользовался шансом. То, что назревало все девяносто минут, наконец-то случилось - победа "Фенербахче".

Досадное поражение, но далеко не подрывное с точки зрения турнирных перспектив. Впереди еще пять матчей, в которых "Динамо" попытается взять свое.

Лига Европы. Группа В. Первый тур
Турция. Стамбул. Стадион: "Шюкрю Сараджоглу"
"Фенербахче" - "Динамо" 2:1
Голы: Густаво Энрике 35, Миши Батшуайи 90+2 - Виктор Цыганков 63

"Фенербахче": Алтай Байындыр, Густаво Энрике, Виллиан Аран, Ферди Кадыоглу, Диего Росси (Ирфан Кахведжи 69), Эгзиян Алиоски (Линкольн Оливейра дос Сантос 83), Джошуа Кинг (Эннер Валенсия 69), Жоау Педру (Миши Батшуайи 69), Мигел Креспу (Мерт Хакан Яндаш 83), Луан Перес, Аттила Салай

"Динамо": Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Никита Бурда, Владислав Кабаев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Денис Гармаш (Никита Кравченко 88), Виталий Буяльский, Александр Сирота, Владислав Дубинчак (Константин Вивчаренко 59), Томаш Кендзёр

Предупреждения: Джошуа Кинг 50, Диего Росси 68, Эгзиян Алиоски 82, Алтай Байындыр 90+6 - Денис Гармаш 11, Александр Сирота 78, Георгий Бущан 87

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Лига Европы Динамо (Киев)
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Комментарии (17)
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Mexxxxx (Просяная)
08.09.2022 в 23:01
Проблема еще и в том, что Луческу часто подчеркивает, что состав у нас не очень, игроки не уровень, куда им до супер сверх игроков Бенфики например. Другие себе покупают вон каких, а мы играем тем что имеем... Отсюда у нас как-то сразу всегда предсказуемая игра, первый тайм в обороне, катание вдоль вратарской, постоянная боязнь сыграть в свой футбол. А тот же Фенербахче в дополнительное время в отборе в ЛЧ та переиграли ж по всем статьям. Значит можем. Может товарищ тренер хватит так уж недооценивать то что есть. Понятно, что молодые и явно не "рональды", но а как им расти и начинать верить в себя, вечно играя на отбой или на удержание?
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0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.09.2022 в 22:55
Не знаю як дідам на селі , а мені прийшлось шукати якийсь відсік Люсі арестовічя після такого нікчемного матчу .
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0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
08.09.2022 в 22:52
А щастя було так близько Якісь п'ять хвилин і програшна серія закінчилася... Тут головне, що до всіх негараздів додалася ця криза! Питання що робити коли за війною практично немає гарного рішення. ЦУГЦВАНГ!!! Луческу НЕ справляється, іншого чужоземця НЕ затягнеш, і нашого кваліфікованого тренера НЕ знайдеш!
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0
-1
Оlegуurсhak (Хмельницький)
08.09.2022 в 22:48
А я говорила!
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0
-2
Оlegуurсhak (Хмельницький)
08.09.2022 в 22:37
— Как называется человек, который спит с мужчиной? — Гей! — Неправильно, женщина.
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+1
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
08.09.2022 в 22:15
Редакция, нафига так делать? Нафига ставить рядом две ветки одинаковой тематики? Дебилы блъ..
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+1
-1
vlotko (Броди)
08.09.2022 в 22:09
Яку роль виконує у команді Кендзьора? Світ клином зійшовся на турках, могла і інша команда попасти в групу до ДК. Суддя свистів в одну сторону, вірніше не свистів.
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0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
08.09.2022 в 22:06
Забили и сразу же начали тянуть время, авось ничья будет. Ну и получили в конце... Всё закономерно. Турки заслужили победу однозначно. Тупое и бездарное поколение Динамо, шо тут поделаешь.
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+2
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
08.09.2022 в 22:03
Динамо -дно, і більше нічого, і не тільки сьогодні.
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+1
-4
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
08.09.2022 в 21:58
Одна пристойна атака за весь матч, купа браку в передачах, постійні апеляції і розмови на полі. Важко дивитись на гру нинішнього Динамо.
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+2
-1
alex.belogubko (одесса)
08.09.2022 в 21:58
всё по делу --они же не играли отбивались и тянули время --за это и получили --за такие игры надо бить по карману --стадо баранов противно было смотреть--позорят имя клуба ДК где Самба
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+1
-2
Comment06 (Украина)
08.09.2022 в 21:58
Не дотерпели.. но, если честно, то и не заслужили.
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+1
-1
Петро Прутень (Львів)
08.09.2022 в 21:57
У порівнянні з вівторковим Шахтарем - Київ сьогодні виглядає як ФК Дно...
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+5
-3
fokstrot2009 (Харьков)
08.09.2022 в 21:50
Як завжди.....
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+2
-1
avatar
Drovko (Lviv)
08.09.2022 в 21:48
Що було близько? В 1-му таймі турки без воротаря могли грати. З такою грою буде не те що останнє місце в групі, а 0 очок.
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+8
-3
shat (киев)
08.09.2022 в 21:44
тупая команда не меняется , всё что эти дебилы про... ли , ото безвольное затягивание времени в конце . и ничему даунов в течении 10 летий не научило
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+5
-5
avatar
хyтин пyйло 88 (Десь там)
08.09.2022 в 21:44
Поки одні б'ються наче леви за наших дідів з села, інші весь матч ходять пішки!!!
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+8
-6

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