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Матч Лиги Европы Ницца – Кельн стартовал на 55 минут позже из-за беспорядков на стадионе

Лига Европы
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Матч Лиги Европы Ницца – Кельн стартовал на 55 минут позже из-за беспорядков на стадионе

Фото: twitter.com/rponline

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Старт матча первого тура группового этапа Лиги Европы "Ниццы" с "Кельном" отложили на 55 минут из-за потасовок на стадионе, сообщает RMC Sport. Один болельщик упал с трибуны, семеро получили травмы.

Двое из пострадавших в тяжелом состоянии.

Сообщается, что потасовка началась из-за того, что ультрас немецкой команды пытался прорваться на сектор "Ниццы".

Матч должен был начаться в 19:45.

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В статье: Лига Европы Ницца Кёльн
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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