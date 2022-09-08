Матч Лиги Европы Ницца – Кельн стартовал на 55 минут позже из-за беспорядков на стадионе

Старт матча первого тура группового этапа Лиги Европы "Ниццы" с "Кельном" отложили на 55 минут из-за потасовок на стадионе, сообщает RMC Sport. Один болельщик упал с трибуны, семеро получили травмы.

Двое из пострадавших в тяжелом состоянии.

Сообщается, что потасовка началась из-за того, что ультрас немецкой команды пытался прорваться на сектор "Ниццы".

Матч должен был начаться в 19:45.