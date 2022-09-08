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Матч Лиги Европы Ницца – Кельн стартовал на 55 минут позже из-за беспорядков на стадионе
Нельзя просто взять и посмотреть футбол
Фото: twitter.com/rponline
Старт матча первого тура группового этапа Лиги Европы "Ниццы" с "Кельном" отложили на 55 минут из-за потасовок на стадионе, сообщает RMC Sport. Один болельщик упал с трибуны, семеро получили травмы.
Двое из пострадавших в тяжелом состоянии.
Nice vs Köln fights ???? | #OGCNKOE #OGCNice #FCKOELNpic.twitter.com/DfOEKuqw3h— Clip My Football © (@ClipMyFootball) September 8, 2022
Сообщается, что потасовка началась из-за того, что ультрас немецкой команды пытался прорваться на сектор "Ниццы".
Матч должен был начаться в 19:45.
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