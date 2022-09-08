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Фенербахче – Динамо. 1:1. Цыганков сравнивает - ВИДЕО

Лига Европы
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Шикарный гол Виктора

Фенербахче – Динамо. 1:1. Цыганков сравнивает - ВИДЕО

Фото: Getty Images Ukraine

Новина українською

Виктор Цыганков сравнивает счет в противостоянии первого тура группового этапа Лиги Европы "Фенербахче" – "Динамо" Киев.

Отличным ударом в одно касание из-за пределов штрафной Цыганков попадает в нижний правый угол ворот.

64' Виктор Цыганков – 1:1.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Лига Европы Динамо (Киев)
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