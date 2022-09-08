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Фенербахче – Динамо. 1:1. Цыганков сравнивает - ВИДЕО
Шикарный гол Виктора
Фото: Getty Images Ukraine
Виктор Цыганков сравнивает счет в противостоянии первого тура группового этапа Лиги Европы "Фенербахче" – "Динамо" Киев.
Отличным ударом в одно касание из-за пределов штрафной Цыганков попадает в нижний правый угол ворот.
64' Виктор Цыганков – 1:1.
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