Роналду дебютирует в Лиге Европы в матче против Сосьедада

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сегодня дебютирует в Лиге Европы против "Реал Сосьедад". До этого он играл только в Кубке УЕФА в составе "Спортинга".

В Кубке УЕФА Роналду провел 2 матча и отдал 1 голевую передачу.

Матч начнется в 22:00. "Реал" играет в группе с "Сосьедадом", "Омонией" и "Шерифом".