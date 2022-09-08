Лига Европы
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Роналду дебютирует в Лиге Европы в матче против Сосьедада
Есть шансы обогнать Месси в этом турнире
Фото: twitter.com/Cristiano
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сегодня дебютирует в Лиге Европы против "Реал Сосьедад". До этого он играл только в Кубке УЕФА в составе "Спортинга".
В Кубке УЕФА Роналду провел 2 матча и отдал 1 голевую передачу.
Tonight's United line-up.#MUFC || #UEL— Manchester United (@ManUtd) September 8, 2022
Матч начнется в 22:00. "Реал" играет в группе с "Сосьедадом", "Омонией" и "Шерифом".
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