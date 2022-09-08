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Роналду дебютирует в Лиге Европы в матче против Сосьедада

Лига Европы
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Есть шансы обогнать Месси в этом турнире

Роналду дебютирует в Лиге Европы в матче против Сосьедада

Фото: twitter.com/Cristiano

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сегодня дебютирует в Лиге Европы против "Реал Сосьедад". До этого он играл только в Кубке УЕФА в составе "Спортинга".

В Кубке УЕФА Роналду провел 2 матча и отдал 1 голевую передачу.

Матч начнется в 22:00. "Реал" играет в группе с "Сосьедадом", "Омонией" и "Шерифом".

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В статье: Криштиану Роналду Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы Манчестер Юнайтед
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