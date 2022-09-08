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Динамо проиграло свой 5-й матч подряд
Провальный старт сезона для киевлян
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское Динамо сыграло выездной матч 1-го тура Лиги Европы с Фенербахче.
Киевляне пропустили уже в компенсированное время и
Таким образом, это уже 6-е поражение Динамо подряд в разных турнирах.
До этого киевляне проиграли Заре (2:3) и Днепру-1 (0:3) в УПЛ, дважды Бенфике в квалификации ЛЧ (0:3 и 0:2).
Интересно, что перед этим ДК также в основное время проиграло Штурму в основное время 0:1, хотя в овертайме и выгрызло победу 2:1.
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Комментарии (4)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.09.2022 в 22:59
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Барселиниуc (землянин)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
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LEVgcUqs (Чернігів)
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