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Динамо проиграло свой 5-й матч подряд

Лига Европы
(2 голосов)

Провальный старт сезона для киевлян

Динамо проиграло свой 5-й матч подряд

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское Динамо сыграло выездной матч 1-го тура Лиги Европы с Фенербахче.

Киевляне пропустили уже в компенсированное время и обидно проиграли 1:2.

Таким образом, это уже 6-е поражение Динамо подряд в разных турнирах.

До этого киевляне проиграли Заре (2:3) и Днепру-1 (0:3) в УПЛ, дважды Бенфике в квалификации ЛЧ (0:3 и 0:2).

Интересно, что перед этим ДК также в основное время проиграло Штурму в основное время 0:1, хотя в овертайме и выгрызло победу 2:1.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.09.2022 в 22:59
Шось там не чисто ... Не знаю , що там мутить Ізя і дід з Динамо, але пацани "плавляться" конкретно . Далі буде ...
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Барселиниуc (землянин)
08.09.2022 в 22:27
Ну у Львова то они выиграют. Хотя подождите...
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
08.09.2022 в 22:40
Думаешь можно ставить??? А то я перед этой игрой поставил одно место и как всегда проиграл
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LEVgcUqs (Чернігів)
08.09.2022 в 22:16
Так Динамо -дно в цьому сезоні, ні гравців, ні тренера.
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