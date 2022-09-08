Динамо проиграло свой 5-й матч подряд

Киевское Динамо сыграло выездной матч 1-го тура Лиги Европы с Фенербахче.

Киевляне пропустили уже в компенсированное время и обидно проиграли 1:2 .

Таким образом, это уже 6-е поражение Динамо подряд в разных турнирах.

До этого киевляне проиграли Заре (2:3) и Днепру-1 (0:3) в УПЛ, дважды Бенфике в квалификации ЛЧ (0:3 и 0:2).

Интересно, что перед этим ДК также в основное время проиграло Штурму в основное время 0:1, хотя в овертайме и выгрызло победу 2:1.