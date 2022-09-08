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Луческу - о матче с Фенербахче: Это была коррида - на европейском уровне так не играют
Тренер не стал отвечать на вопросы журналистов
Главный тренер "Динамо" Мирча Лучесу после
"Сегодня на поле была коррида. Вы же знаете, что такое коррида? Лучше не проводить эту пресс-конференцию. У нас один игрок в госпитале. У нашего голкипера повреждено колено. Еще у одного игрока отравление. Мне пришлось выпускать игрока защитного плана на позицию центрфорварда. Это был не футбол.
На европейском уровне так не играют. Очень много нарушений правил со стороны "Фенербахче". А также симуляций. Очень агрессивный матч", - сказал Луческу.
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