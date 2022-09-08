Луческу - о матче с Фенербахче: Это была коррида - на европейском уровне так не играют

Главный тренер "Динамо" Мирча Лучесу после выездного матча с "Фенербахче" (1:2) коротко прокомментировал матч, не став отвечать на вопросы представителей СМИ.

"Сегодня на поле была коррида. Вы же знаете, что такое коррида? Лучше не проводить эту пресс-конференцию. У нас один игрок в госпитале. У нашего голкипера повреждено колено. Еще у одного игрока отравление. Мне пришлось выпускать игрока защитного плана на позицию центрфорварда. Это был не футбол.

На европейском уровне так не играют. Очень много нарушений правил со стороны "Фенербахче". А также симуляций. Очень агрессивный матч", - сказал Луческу.