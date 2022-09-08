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Луческу - о матче с Фенербахче: Это была коррида - на европейском уровне так не играют

Лига Европы
(3 голосов)

Тренер не стал отвечать на вопросы журналистов

Луческу - о матче с Фенербахче: Это была коррида - на европейском уровне так не играют

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Лучесу после выездного матча с "Фенербахче" (1:2) коротко прокомментировал матч, не став отвечать на вопросы представителей СМИ.

"Сегодня на поле была коррида. Вы же знаете, что такое коррида? Лучше не проводить эту пресс-конференцию. У нас один игрок в госпитале. У нашего голкипера повреждено колено. Еще у одного игрока отравление. Мне пришлось выпускать игрока защитного плана на позицию центрфорварда. Это был не футбол.

На европейском уровне так не играют. Очень много нарушений правил со стороны "Фенербахче". А также симуляций. Очень агрессивный матч", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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Барселиниуc (землянин)
09.09.2022 в 00:53
Турки всегда так играют. Уж кому кому, а Мирче это прекрасно известно. Дед, хватит уже лепить отмазки. Шёл бы ты лучше на дачу капусту выращивать, как император Диоклетиан.
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Spokoyno (Київ)
09.09.2022 в 00:07
Як там казав один тренер... Фінали не виграють, а вигризають А що Ви бажали від турків на їх майданчику За ради перемоги задіяли все! А Динамо наразі не в такому стані, щоб вигравати подібні матчі "за рахунок класу" Тим більш не маючи нормально нападника та ще притискаючись до власних воріт...
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
08.09.2022 в 23:58
Мирча а что же ты выпустил на поле стадо быков--стояли и тянули время но под конец получили --вы это заслужили --нет команды они позорят имя ДК
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