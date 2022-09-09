Лидеров – трое. Известны оценки игроков Динамо за матч с Фенербахче

В матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло "Фенербахче" со счетом 1:2. Аналитический портал WhoScored выставил оценки футболистам, которые принимали участие в игре.

Наивысший балл имеют три игрока "бело-синих", а именно Виталий Буяльский, на счету которого результативная передача, Виктор Цыганков - автор единственного гола киевлян и голкипер Георгий Бущан. Все они получили оценку 7.1

Худшим игроком стал полузащитник Денис Гармаш - 5.9. Лучшим футболистом матча назван Густаво Энрике (7.9), который открыл счет в поединке.