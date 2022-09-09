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Лидеров – трое. Известны оценки игроков Динамо за матч с Фенербахче

Лига Европы
(1 голосов)

От авторитетного портала WhoScored

Лидеров – трое. Известны оценки игроков Динамо за матч с Фенербахче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло "Фенербахче" со счетом 1:2. Аналитический портал WhoScored выставил оценки футболистам, которые принимали участие в игре.

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Наивысший балл имеют три игрока "бело-синих", а именно Виталий Буяльский, на счету которого результативная передача, Виктор Цыганков - автор единственного гола киевлян и голкипер Георгий Бущан. Все они получили оценку 7.1

Худшим игроком стал полузащитник Денис Гармаш - 5.9. Лучшим футболистом матча назван Густаво Энрике (7.9), который открыл счет в поединке.

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Лидеров – трое. Известны оценки игроков Динамо за матч с Фенербахче - изображение 1
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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
09.09.2022 в 09:10
Ну, не знаю … матч закончился, а никого, и ни про кого, никак ни вспомнить, ни отметить. Единственно - с оценкой Дениски не согласен! Отбегал весь (!) матч, ушел сам, даже не выгнали … ну чем вам ни результат …)
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grassion (Харьков)
09.09.2022 в 09:19
Точно отбегал? Идет-идет, прилег повалялся, встал, прошел еще немного, прилег покорчился. Ну и пока ходил, со всеми успел пообщаться, познакомиться
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