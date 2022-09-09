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Батшуайи: Динамо любыми способами пыталось сбить наш игровой ритм

Лига Европы
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Нападающий "Фенербахче" в конце встречи вывел свою команду вперед

Батшуайи: Динамо любыми способами пыталось сбить наш игровой ритм

Фото: fenerbahce.org

Новина українською

Нападающий "Фенербахче" Миши Батшуайи поделился эмоциями после победы над "Динамо" (2:1) в матче первого тура группового раунда Лиги Европы. Напомним, что форвард в самой концовке встречи вывел свою команду вперед.

"Могу сказать, что это прекрасное начало для меня (это была дебютная игра для футболиста в новом клубе – прим).

Большая благодарность нашим болельщикам. В трудные моменты матча они постоянно давили на соперника. Сейчас я очень, очень счастлив. Это был действительно важный старт и важная победа.

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"Динамо" любыми способами пыталось сбить наш игровой ритм. Как с помощью фолов, так и с помощью многократного и длительного нахождения на газоне. Так происходило, потому что наш соперник прекрасно знал, насколько нелегко получить здесь очки от "Фенербахче". Но мы оставались очень сильными психологически на поле. Вплоть до того, что на последних минутах матча мы сумели забить решающий мяч и добыть победу — эти три очка стали самым важным для нас сегодня.

Надеюсь, что при поддержке и силах наших болельщиков мы выигрываем еще много игр. Наш тренер, все, кто здесь работают, мои товарищи по команде, мы будем продолжать очень упорно работать", — сказал Батшуайи.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Миши Батшуайи
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Источник:
fenerbahce.org

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