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Моуриньо после поражения от Лудогорца: Все идет против нас
Второе фиаско подряд для римлян
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал сенсационное поражение своей команды от "Лудогорца" (1:2) в стартовом туре группового раунда Лиги Европы.
"Я не хочу сказать, что мы провели фантастическую игру, но продемонстрированного было достаточно для того, чтобы не проиграть. У нас были шансы забить, но все усложнилось после гола соперника. Мы здорово отреагировали, сравняли счет, а потом вновь пропустили. Кажется, что в этих последних играх все идет против нас.
Но, к счастью, мы на групповой стадии, а не в плей-офф. Впереди еще пять игр. Победа в первой встрече всегда ставит вас в выгодное положение, но вместо этого мы будем ощущать давление. На следующей неделе мы должны набрать три очка на домашнем поле", - приводит слова Моуриньо Football Italia.
Напомним, во втором туре группового этапа ЛЕ подопечные Моуриньо дома сыграют с "ХИКом" 15 сентября. В параллельной игре "Лудогорец" встретится с "Бетисом".
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