"Внутри коллектива что-то происходит". Кополовец считает, что Динамо надо сходить в церковь

Экс-футболист "Карпат" и "Миная" Михаил Кополовец в интервью для Fanday.net прокомментировал вчерашнее поражение киевского "Динамо" на групповой стадии Лиги Европы от турецкого "Фенербахче" (1:2).

– У меня ощущение, что у них внутри коллектива что-то происходит. Пацаны старались, но пропустили в компенсированное время. Наверное, им надо идти в церковь, это всем помогает. Без веры выходить на футбольное поле нельзя.

Хотя я думал, что "Динамо" в этом году будет выглядеть лучше других украинских команд в еврокубках. Команда более-менее сбалансирована, состав сохранился. Почти никто из прошлогоднего состава не ушел, кроме Вербича.

Не думал, что "Шахтер" будет так блистать. Перед сезоном я давал прогноз, что "Динамо" будет более стабильно выступать.

– Можно сказать, что "Динамо" оказалось в плохом психологическом состоянии после серии неудачных результатов?

– Что-то происходит внутри команды. Возможно, внутри коллектива нарушился микроклимат. Пять поражений подряд – это психологическая яма.

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– Сказалось отсутствие основной пары центральных защитников?

– Понятно, что это тоже сказалось. "Фенербахче" – сильная команда, их дома хорошо поддерживают болельщики.

Отсутствие Забарного – это потеря для "Динамо" с учетом той игры, которую он показывал. Но есть ощущение, что в киевской команде существует целый комплекс проблем, - считает Кополовец.