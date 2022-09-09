Не бейте себя ушами по щекам. Акценты зрителя на играх Динамо и Днепра-1 в Европе

Для того чтобы разочароваться, сначала нужно быть очарованным. Скромное очарование "Днепром-1" могло возникнуть лишь на фоне УПЛ, едва ли не чудом начавшей сезон. Еще с АЕКом было видно, что команда Кучера, таки-да, делает первые шаги в Европе. О "Динамо" с его черной полосой я вообще молчу. Так откуда таскают дровишки те, кто разжигает сегодня костер критики?

А если принять во внимание кадровые проблемы команды Луческу? Центр обороны вынужденно сменен полностью; Кабаев все еще пытается понять, куда он попал; Цыганков ловит отходняк от очередной травмы; нападение отсутствует как класс – во всех смыслах этого слова.

Мы приехали побеждать "Фенербахче"? Ничья была бы за великое счастье, и она была у нас еще за пару минут до финального свистка. Интересно, насколько бы поменялась тональность комментариев доморощенных экспертов, не забей Батшуайи под занавесочку?

"Днепр-1" сейчас строится заново. И именно на этот период пришелся его дебют в еврокубках. Бывает. А ведь обоим нашим клубам пришлось стартовать в компании фаворитов своих групп. Во всяком случае, на мой взгляд. Поэтому, вы уж как хотите, а лично я ожидал таки худшего.

Не скажу, что удовлетворен, но ни ныть, ни бичевать точно не намерен. Как сказал бы Великий комбинатор, не бейте себя ушами по щекам, не надо. Они просто лучше нас играют в футбол на сегодняшний день. Это медицинский факт. Заседание продолжается…

А рейтинг УЕФА продолжает морочить нам голову, утверждая, что "Фенербахче" котируется вдвое ниже "Динамо". Но мы-то с вами уже тертые калачи – кумекаем, что к чему, не правда ли? А вот в то, что АЗ ценится дороже "Днепра-1" раза в четыре с половиной верится куда легче: новичок – он и в Европе новичок. Ну, и для полноты сравнения: нидерландский клуб располагается на пять ступенек ниже киевского.

Оба матча уступали в зрелищности тому, что мы наблюдали двумя днями ранее в Лейпциге. Это был типичный средний уровень футбольного действа с активизацией в последнюю треть игры. Если в Стамбуле и было на полтора момента веселее, то за счет ударной десятиминутки хозяев поля в середине первого тайма. При этом не забудем, что в Кошице большую часть матча шуровал ливень.

Фото - СК "Дніпро-1"

Судьба этого поединка решилась в середине второго тайма: де Вит принес победу АЗ на 63-й минуте. У "Днепра-1" не было голевых шансов не только после этого, но и до. Если, разумеется, не считать попытку самострела от Беукемы. "Динамо" продержалось на полчаса дольше, упустив ничью уже в компенсированное время. Обидно, но логично.

Согласно этой логике моментов, Киев заслужил исключительно минимальное поражение. Причем, как и Днепр, именно со счетом 0:1 (несмотря на вспышку активности АЗ в последние полчаса). Так что это так зазорно – проиграть фавориту на его поле, где все решилось в самой концовке?

Играли паршиво, говорите? Но, при всем при том, два шанса имели, и что бы мы пели, не выручи Байындыр "Фенер" после удара Буяльского на 72-й минуте? Уже восемь минут спустя после того как счет сравнялся.

Я согласен с Луческу: это была коррида. Причем с обеих сторон. Жаль Шапаренко, но обвинять кого-либо, когда он травмировался в эпизоде, где сам же и фолил – это было бы за гранью. А вот то, что команда Жезуша, априори более мастеровитая, настроилась на победу любой ценой; то что вырвать ее удалось, приложив максимум усилий; то что киевляне сделали все, что могли в этот конкретный вечер – это кто-нибудь заметил?

Фото - Getty Images

Ей-богу странно, когда одессит защищает "Динамо" от его же псевдоболельщиков. Или в Киеве кончилось фанатов? Впрочем, о чем я: они же привыкли молиться на результат и все еще бредят былым величием. Извините, ребята, но таковы сегодня реалии, и такая у вас нынче команда. Так как же насчет и в радости, и в горе?

Ну не подфартило им, как "Шахтеру" в Лейпциге (я сейчас не об игре – о голых фактах), удача обошла стороной этот матч. Тогда как в Кошице она по очереди заговорщицки подмигнула обоим: на 17-й минуте невольный удар соперника по своим воротам пришелся в стойку, а после часа игры Валеф перевел мяч в перекладину наших. Хотя это и не сильно помогло: АЗ забил уже две минуты спустя.

Кстати, я бы не разглагольствовал об удаче в случае с голом Цыганкова. Вратарь здесь не выручил, но не более того. Предательский отскок мяча от газона прямо перед ним в последний миг никто не отменял. Но это я так увидел – вратарям, конечно, виднее.

Не обнаружил ни одной по-настоящему яркой личности ни в одной из четырех команд в этот футбольный вечер. Если очень захотеть, то, методом исключения, в "Динамо" отметил бы Буяльского (участие в обоих опасных эпизодах у ворот "Фенербахче"), а в "Днепре-1" - бразильского кипера Валефа с парой-тройкой сэйвов.

На мой взгляд, глупо было бы требовать большего от команды Кучера в поединке с АЗ. Карта могла бы лечь иначе – возможно. Но спрашивать за результат, извините, не вчера. Приходится напомнить: обе наших команды ведут борьбу за продолжение банкета весной. Не более. И, думается мне, оба их первых соперника не являются в ней прямыми конкурентами. Проиграли – и забыли: они просто были сильнее.

Фото - СК Дніпро-1

В этом смысле, следующий тур для нас неизмеримо важнее. Победа над АЕКом (с которым все те же лжеболельщики "Динамо" недавно собирались показывать пример "Днепру-1", еще до погрома в личной встрече, естественно) – это уже обязательная программа для Киева. Без нее можно и последними финишировать в итоге.

Сам Днепр должен взять другой кипрский барьер. "Аполлон" видится его главным соперником в состязании за плей-офф. С учетом реалий группы, здесь нужно как минимум не проиграть. Как максимум – выиграть. И есть робкая надежда, что количество набитых шишек уже может перейти в качество результата.

Только не надо кривить лицо: дожились, мол, до конкуренции с Кипром. Пока его футбол потихонечку последовательно прогрессировал, наш стремительно покатился под гору. Уже второй раз в этом десятилетии, между прочим. А кое-кто предпочитает этого не замечать, требуя с клубов как год назад, а то и все десять. Как дети, честное слово.

Протягиваем ножки по одежке – зима близко. А у кого запросы посерьезнее – смотрите АПЛ, и будет вам счастье. А ушами по щекам не стоит.