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Беседин и Ванат пропустили матч с Фенербахче из-за травм
У киевлян много травмированных
Фото: ФК Динамо
Нападающие "
По информации "Динамомании", у Беседина диагностирован ушиб ребра, а у Ваната – воспаление мягких тканей голени.
Напомним, что кроме Беседина и Ваната в заявке "Динамо" на матч с "Фенербахче" отсутствовал и защитник Илья Забарный.
Также по итогу матча с "Фенербахче" травмы получили Георгий Бущан и Николай Шапаренко. Голкипер рискует пропустить около месяца, а полузащитник – полгода.
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