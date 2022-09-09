Беседин и Ванат пропустили матч с Фенербахче из-за травм

Нападающие " Динамо " Артем Беседин и Владислав Ванат пропустили матч первого тура группового раунда Лиги Европы с "Фенербахче" (1:2) из-за травм.

По информации "Динамомании", у Беседина диагностирован ушиб ребра, а у Ваната – воспаление мягких тканей голени.

Напомним, что кроме Беседина и Ваната в заявке "Динамо" на матч с "Фенербахче" отсутствовал и защитник Илья Забарный.

Также по итогу матча с "Фенербахче" травмы получили Георгий Бущан и Николай Шапаренко. Голкипер рискует пропустить около месяца, а полузащитник – полгода.