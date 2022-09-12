Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо начало продажу билетов на домашние матчи Лиги Европы
Все игры пройдут в Кракове
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" объявило о старте продажи билетов на матчи группового раунда Лиги Европы УЕФА. Все игры пройдут в Кракове (Польша), на стадионе "Краковии" имени Юзефа Пилсудского.
Сейчас в свободной продаже есть билеты на матч с "АЕКом" (15 сентября), а также абонементы на все три матча. Билеты отдельно на игры с "Ренном" (13 октября) и "Фенербахче" (3 ноября) поступят в продажу позже.
Цены на билеты - от 50 до 1 200 злотых (398 - 9 556 грн), на абонементы - от 135 до 3 325 злотых (1 075 - 26 474 грн).
Напомним, "Динамо" в стартовом матче группового этапа Лиги Европы на выезде проиграло "Фенербахче" (1:2).
Популярное сейчас
- Зеленский – россиянам: Вы до сих пор думаете, что можете нас испугать, сломать, склонить к уступкам?
- Шевченко, Блохин и другие украинские легенды футбола призвали боснийцев не играть с россией
- Победа Динамо, новый лидер УПЛ, Реал не остановить. Главные новости за 11 сентября
- Остановит ли Динамо падение, матчи АПЛ перенесены. Расписание футбола на 9-11 сентября
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО