Динамо начало продажу билетов на домашние матчи Лиги Европы

Киевское "Динамо" объявило о старте продажи билетов на матчи группового раунда Лиги Европы УЕФА. Все игры пройдут в Кракове (Польша), на стадионе "Краковии" имени Юзефа Пилсудского.

Сейчас в свободной продаже есть билеты на матч с "АЕКом" (15 сентября), а также абонементы на все три матча. Билеты отдельно на игры с "Ренном" (13 октября) и "Фенербахче" (3 ноября) поступят в продажу позже.

Цены на билеты - от 50 до 1 200 злотых (398 - 9 556 грн), на абонементы - от 135 до 3 325 злотых (1 075 - 26 474 грн).

Напомним, "Динамо" в стартовом матче группового этапа Лиги Европы на выезде проиграло "Фенербахче" (1:2).