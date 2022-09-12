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Динамо начало продажу билетов на домашние матчи Лиги Европы

Лига Европы
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Все игры пройдут в Кракове

Динамо начало продажу билетов на домашние матчи Лиги Европы

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" объявило о старте продажи билетов на матчи группового раунда Лиги Европы УЕФА. Все игры пройдут в Кракове (Польша), на стадионе "Краковии" имени Юзефа Пилсудского.

Сейчас в свободной продаже есть билеты на матч с "АЕКом" (15 сентября), а также абонементы на все три матча. Билеты отдельно на игры с "Ренном" (13 октября) и "Фенербахче" (3 ноября) поступят в продажу позже.

Цены на билеты - от 50 до 1 200 злотых (398 - 9 556 грн), на абонементы - от 135 до 3 325 злотых (1 075 - 26 474 грн).

Напомним, "Динамо" в стартовом матче группового этапа Лиги Европы на выезде проиграло "Фенербахче" (1:2).

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Ренн АЕК (Ларнака)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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