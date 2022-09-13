Назначена бригада арбитров на домашний матч Динамо в Лиге Европы

Комитет арбитров УЕФА назначил для работы на матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы УЕФА между киевским "Динамо" и АЕКом из Ларнаки судейскую бригаду из Дании во главе с 42-летним Якобом Кехлетом.

На линиях ему помогут Ларс Хуммельгаард и Виктор Скитте. Роль четвертого арбитра исполнит Санди Путрос. Наблюдатель арбитража УЕФА - Роберт Малек (Польша).

Арбитр VAR – Жерон Маншот, ассистент арбитра VAR – Клей Руперти (оба – Нидерланды).

За годы международной карьеры Кехлет только однажды пересекался с "Динамо", зафиксировав нулевую ничью в выездном матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы-2017/2018 против португальского "Маритиму".

Напомним, что матч "Динамо" – АЕК состоится в четверг, 15 сентября, в Варшаве на стадионе "Краковии" имени Юзефа Пилсудского, начало – в 21:00 по местному времени (22:00 по киевскому).