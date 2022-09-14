ЛЕ. Теоретически самая простая задача для Динамо, очный матч наших конкурентов, топ-соперники для Дании и Греции

На групповом этапе Лиги Европы представлены 32-е команды, которые разделены на восемь групп – по четыре в каждой. Победители групп выйдут сразу в 1/8-ю финала турнира, вторые места сыграют в раунде плей-офф (1/16-я) с третьими местами Лиги чемпионов, а третьи места Лиги Европы сыграют в раунде плей-офф третьего по престижности евротурнира (1/16-я финала Лиги конференций) со вторыми местами Лиги конференций.

Дата всех матчей второго тура – ​​15.09.2022.

Группа В

"Динамо" (Украина) 22:00 АЭК (Ларнака, Кипр);

АЭК (Ларнака, Кипр); "Ренн" (Франция) 22:00 "Фенербахче" (Турция).

Для киевского "Динамо" наступил момент, когда некуда отступать. Формально домашний матч против представителя четвертой корзины – теоретически самая лучшая возможность добыть очки. Поражение вызовет огромные сомнения в способности киевлян бороться за весну; более того, даже ничья будет не совсем успешным результатом.

Параллельно в нашей группе сыграют между собой лидеры таблицы после первого тура "Ренн" и "Фенербахче".

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ренн" 1 1 0 0 2-1 +1 3 2 "Фенербахче" 1 1 0 0 2-1 +1 3 3 АЕК 1 0 0 1 1-2 -1 0 4 Динамо 1 0 0 1 1-2 -1 0

Группа А

"Арсенал" (Англия) - ПСВ (Нидерланды) – перенесен;

"Буде-Глимт" (Норвегия) 22:00 "Цюрих" (Швейцария).

Во втором туре будет ситуация, при которой кто-нибудь из конкурентов Украины в Таблице коэффициентов гарантированно возьмет очки. С другой стороны, все конкуренты точно не наберут максимум, ведь представители Норвегии и Швейцарии сыграют между собой. Наверное, лучшим результатом их очного поединка была бы ничья.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 1 1 0 0 2-1 +1 3 2 Будё-Глимт 1 0 1 0 1-1 0 1 3 ПСВ 1 0 1 0 1-1 0 1 4 "Цюрих" 1 0 0 1 1-2 -1 0

Группа Н

"Монако" (Франция) 19:45 "Ференцварош" (Венгрия);

"Ференцварош" (Венгрия); "Трабзонспор" 19:45 "Црвена Звезда" (Сербия).

Интересный матч будет в группе Н – "Трабзонспор" примет "Црвену Звезду". С одной стороны, на Сербию необходимо ориентироваться как на страну, которую можно догнать в Таблице коэффициентов. С другой, турки хоть и отстают от Украины почти на два с половиной балла, представлены в группах четырьмя командами и шагают быстрым темпом. Наблюдаем с расчетом того, что в скором времени в список конкурентов придется добавлять именно Турцию.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ференцварош" 1 1 0 0 3-2 +1 3 2 "Монако" 1 1 0 0 1-0 +1 3 3 "Трабзонспор" 1 0 0 1 2-3 -1 0 4 "Црвена Звезда" 1 0 0 1 0-1 -1 0

Группа G

"Олимпиакос" (Греция) 19:45 "Фрайбург" (Германия) ;

; "Карабах" (Азербайджан) 19:45 "Нант" (Франция).

У Греции остался один-единственный "Олимпиакос" – но и он буксует (нам это на руку). В первом туре представитель Греции проиграл команде из четвертой корзины ("Нанту"), сейчас же придется сыграть с представителем третьей, которым является командой Бундеслиги. "Олимпиакос" – не фаворит в борьбе за выход из группы, но эта игра окончательно должна показать, на что способны греки: только лишь на борьбу с "Карабахом" за третью позицию или все-таки на что-то большее?

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Нант" 1 1 0 0 2-1 +1 3 2 "Фрайбург" 1 1 0 0 2-1 +1 3 3 "Олимпиакос" 1 0 0 1 1-2 -1 0 4 "Карабах" 1 0 0 1 1-2 -1 0

Группа F

"Мидтьюлланн" (Дания) 19:45 "Лацио" (Италия) ;

; "Фейеноорд" (Нидерланды) 19:45 "Штурм" (Австрия).

В первом туре представитель Дании, опасной для нас ввиду борьбы за топ-15 Таблицы коэффициентов, проиграл на выезде "Штурму". Это болезненная неудача для "Мидтьюлланна", ведь дальше теоретически будет труднее. К примеру, в матче с "Лацио" датчане точно не фавориты, хотя игра и состоится на их территории. Многое для датчан будет зависеть и от результатов параллельных матчей в группе. Сейчас примерно равные шансы как на еврокубковую весну, которую дает даже третья итоговая позиция, так и на провал.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Лацио" 1 1 0 0 4-2 +2 3 2 Штурм 1 1 0 0 1-0 +1 3 3 "Мидтьюлланн" 1 0 0 1 0-1 -1 0 4 "Фейеноорд" 1 0 0 1 2-4 -2 0

Остальные матчи:

Группа С

"Бетис" (Испания) 22:00 "Лудогорец" (Болгария);

"Лудогорец" (Болгария); "Рома" (Италия) 22:00 ХИК (Финляндия).

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бетис" 1 1 0 0 2-0 +2 3 2 "Лудогорец" 1 1 0 0 2-1 +1 3 3 Рома 1 0 0 1 1-2 -1 0 4 ХИК 1 0 0 1 0-2 -2 0

Группа D

"Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) 22:00 "Мальме" (Швеция);

"Мальме" (Швеция); "Брага" (Португалия) 22:00 "Унион" (Германия).

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Брага" 1 1 0 0 2-0 +2 3 2 "Юнион Сент-Жилуаз" 1 1 0 0 1-0 +1 3 3 "Унион" 1 0 0 1 0-1 -1 0 4 "Мальме" 1 0 0 1 0-2 -2 0

Группа Е

"Реал Сосьедад (Испания) 19:45 "Омония" (Кипр);

"Омония" (Кипр); "Шериф" (Молдова) 19:45 "Манчестер Юнайтед" (Англия).