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ЛЕ. Теоретически самая простая задача для Динамо, очный матч наших конкурентов, топ-соперники для Дании и Греции
Анонс матчей второго тура группового этапа Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images
На групповом этапе Лиги Европы представлены 32-е команды, которые разделены на восемь групп – по четыре в каждой. Победители групп выйдут сразу в 1/8-ю финала турнира, вторые места сыграют в раунде плей-офф (1/16-я) с третьими местами Лиги чемпионов, а третьи места Лиги Европы сыграют в раунде плей-офф третьего по престижности евротурнира (1/16-я финала Лиги конференций) со вторыми местами Лиги конференций.
Дата всех матчей второго тура – 15.09.2022.
- "Динамо" (Украина) 22:00 АЭК (Ларнака, Кипр);
- "Ренн" (Франция) 22:00 "Фенербахче" (Турция).
Для киевского "Динамо" наступил момент, когда некуда отступать. Формально домашний матч против представителя четвертой корзины – теоретически самая лучшая возможность добыть очки. Поражение вызовет огромные сомнения в способности киевлян бороться за весну; более того, даже ничья будет не совсем успешным результатом.
Параллельно в нашей группе сыграют между собой лидеры таблицы после первого тура "Ренн" и "Фенербахче".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ренн"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|2
|"Фенербахче"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|3
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|4
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
- "Арсенал" (Англия) - ПСВ (Нидерланды) – перенесен;
- "Буде-Глимт" (Норвегия) 22:00 "Цюрих" (Швейцария).
Во втором туре будет ситуация, при которой кто-нибудь из конкурентов Украины в Таблице коэффициентов гарантированно возьмет очки. С другой стороны, все конкуренты точно не наберут максимум, ведь представители Норвегии и Швейцарии сыграют между собой. Наверное, лучшим результатом их очного поединка была бы ничья.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|2
|Будё-Глимт
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|3
|ПСВ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|4
|"Цюрих"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
- "Монако" (Франция) 19:45 "Ференцварош" (Венгрия);
- "Трабзонспор" 19:45 "Црвена Звезда" (Сербия).
Интересный матч будет в группе Н – "Трабзонспор" примет "Црвену Звезду". С одной стороны, на Сербию необходимо ориентироваться как на страну, которую можно догнать в Таблице коэффициентов. С другой, турки хоть и отстают от Украины почти на два с половиной балла, представлены в группах четырьмя командами и шагают быстрым темпом. Наблюдаем с расчетом того, что в скором времени в список конкурентов придется добавлять именно Турцию.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ференцварош"
|1
|1
|0
|0
|3-2
|+1
|3
|2
|"Монако"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|3
|"Трабзонспор"
|1
|0
|0
|1
|2-3
|-1
|0
|4
|"Црвена Звезда"
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
- "Олимпиакос" (Греция) 19:45 "Фрайбург" (Германия);
- "Карабах" (Азербайджан) 19:45 "Нант" (Франция).
У Греции остался один-единственный "Олимпиакос" – но и он буксует (нам это на руку). В первом туре представитель Греции проиграл команде из четвертой корзины ("Нанту"), сейчас же придется сыграть с представителем третьей, которым является командой Бундеслиги. "Олимпиакос" – не фаворит в борьбе за выход из группы, но эта игра окончательно должна показать, на что способны греки: только лишь на борьбу с "Карабахом" за третью позицию или все-таки на что-то большее?
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Нант"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|2
|"Фрайбург"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|3
|"Олимпиакос"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|4
|"Карабах"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
- "Мидтьюлланн" (Дания) 19:45 "Лацио" (Италия);
- "Фейеноорд" (Нидерланды) 19:45 "Штурм" (Австрия).
В первом туре представитель Дании, опасной для нас ввиду борьбы за топ-15 Таблицы коэффициентов, проиграл на выезде "Штурму". Это болезненная неудача для "Мидтьюлланна", ведь дальше теоретически будет труднее. К примеру, в матче с "Лацио" датчане точно не фавориты, хотя игра и состоится на их территории. Многое для датчан будет зависеть и от результатов параллельных матчей в группе. Сейчас примерно равные шансы как на еврокубковую весну, которую дает даже третья итоговая позиция, так и на провал.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Лацио"
|1
|1
|0
|0
|4-2
|+2
|3
|2
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|3
|"Мидтьюлланн"
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|4
|"Фейеноорд"
|1
|0
|0
|1
|2-4
|-2
|0
Остальные матчи:
- "Бетис" (Испания) 22:00 "Лудогорец" (Болгария);
- "Рома" (Италия) 22:00 ХИК (Финляндия).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бетис"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|2
|"Лудогорец"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|3
|Рома
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|4
|ХИК
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
- "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) 22:00 "Мальме" (Швеция);
- "Брага" (Португалия) 22:00 "Унион" (Германия).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Брага"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|2
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|3
|"Унион"
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|4
|"Мальме"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
- "Реал Сосьедад (Испания) 19:45 "Омония" (Кипр);
- "Шериф" (Молдова) 19:45 "Манчестер Юнайтед" (Англия).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Шериф"
|1
|1
|0
|0
|3-0
|+3
|3
|2
|"Реал Сосьедад"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|4
|"Омония"
|1
|0
|0
|1
|0-3
|-3
|0
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