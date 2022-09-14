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На матч Динамо – АЕК в Кракове продано около 700 билетов
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фото из свободных источников
На матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы "
Об этом сообщает польский журналист TVP SPORT Матеуш Мига.
Напомним, что встреча пройдет 15 сентября в 19.45 на стадионе "Краковии" имени Юзефа Пилсудского в польском Кракове.
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Цена на билеты на матч "Динамо" – АЕК варьируется от 50 до 1 200 злотых (примерно 400 – 9 400 гривен).
Арена "Краковии" вмещает 15 114 зрителей.
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Источник:Twitter
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