Хорошо ли вы помните выступления киевского Динамо в Лиге Европы? Квиз

15 сентября киевское "Динамо" сыграет во втором туре Лиги Европы 2022/23. В этот раз соперником команды Луческу будет кипрский АЕК, ранее выбивший "Днепр-1". Для киевлян это юбилейный, 10-й розыгрыш ЛЕ, в котором они принимают участие.

Перед очередным матчем мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните выступления "Динамо" в Лиге Европы (начиная с сезона 2009/10), пройдя наш тест.