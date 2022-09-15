Лига Европы
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Хорошо ли вы помните выступления киевского Динамо в Лиге Европы? Квиз
Справитесь за три минуты?
15 сентября киевское "Динамо" сыграет во втором туре Лиги Европы 2022/23. В этот раз соперником команды Луческу будет кипрский АЕК, ранее выбивший "Днепр-1". Для киевлян это юбилейный, 10-й розыгрыш ЛЕ, в котором они принимают участие.
Перед очередным матчем мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните выступления "Динамо" в Лиге Европы (начиная с сезона 2009/10), пройдя наш тест.
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