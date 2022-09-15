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Хорошо ли вы помните выступления киевского Динамо в Лиге Европы? Квиз

Лига Европы
(1 голосов)

Справитесь за три минуты?

Хорошо ли вы помните выступления киевского Динамо в Лиге Европы? Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

15 сентября киевское "Динамо" сыграет во втором туре Лиги Европы 2022/23. В этот раз соперником команды Луческу будет кипрский АЕК, ранее выбивший "Днепр-1". Для киевлян это юбилейный, 10-й розыгрыш ЛЕ, в котором они принимают участие.

Перед очередным матчем мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните выступления "Динамо" в Лиге Европы (начиная с сезона 2009/10), пройдя наш тест.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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