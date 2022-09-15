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Динамо – АЕК | Онлайн аудио трансляция матча

Лига Европы
(1 голосов)

Второй поединок киевлян в группе Лиги Европы

Динамо – АЕК | Онлайн аудио трансляция матча

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UA-Футбол
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок. Журналисты UA-Футбол прокомментируют матч 2 тура Лиги Европы между киевским "Динамо" и АЕК из Ларнаки.

  • Все самые яркие моменты матча Динамо Киев – АTК Ларнака доступны в режиме Live в нашем Telegram

На минувших выходных киевляне оборвали серию из шести поражений подряд победой над "Львовом". Однако качество игры все еще оставляет желать лучшего, поэтому говорить о выходе из кризиса не приходится. С АЕК в этом сезоне мы уже пересекались: в раунде плей-офф Лиги Европы "Днепр-1" без шансов по сумме двух встреч уступил киприотам 1:5. Сможет ли взять реванш "Динамо" за другой украинский клуб?

Аудио трансляция поединка начнется в четверг, 15 сентября – в 21.55 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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