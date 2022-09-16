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Лига Европы. Фенербахче свел вничью матч с Ренном, максимум Бетиса и Браги

Лига Европы
(1 голосов)

А также разгромная победа Ромы и камбек Юниона 

Лига Европы. Фенербахче свел вничью матч с Ренном, максимум Бетиса и Браги

Фото: twitter.com/staderennais/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, второй тур

Группа A

Буде, “Аспмира”

“Буде-Глимт” Норвегия – “Цюрих” Швейцария 2:1

Голы: Селнес 54 (авт.), Ветлесен 58 – Авдиджай 81

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Буде-Глимт" 2 1 1 0 3-2 +1 4
2 "Арсенал" 1 1 0 0 2-1 +1 3
3 "ПСВ" 1 0 1 0 1-1 0 1
4 "Цюрих" 2 0 0 2 2-4 -2 0

Группа B

Ренн, “Руажон Парк”

“Ренн” – “Фенербахче” 2:2

Голы: Террье 52, Майер 54 – Кавечи 60, Валенсия 90+3 (пен.)

Удаление: Траоре 83 (“Ренн”)

Краков, “Стадион Маршала Юзефа Пилсудского”

“Динамо” Киев, Украина – “АЕК” Ларнака, Кипр 0:1

Гол: Дьюрчо 8

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Фенербахче" 2 1 1 0 4-3 +1 4
2 "Ренн" 2 1 1 0 4-3 +1 4
3 "АЕК" 2 1 0 1 2-2 0 3
4 "Динамо" Киев 2 0 0 2 1-3 -2 0

Группа C

Севилья, “Бенито Вильямарин”

“Бетис” Испания – “Лудогорец Разград” Болгария 3:2

Голы: Луис Энрике 25, Хоакин 39, Каналес 59 – Десподов 45+2, Рик 75

Рим, “Олимпико”

“Рома” Италия – “ХИК” Финляндия 3:0

Голы: Дибала 47, Пеллегрини 49, Белотти 68

Удаление: Теньо 14 (“ХИК”)

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Бетис" 2 2 0 0 5-2 +3 6
2 "Лудогорец" 2 1 0 1 4-4 0 3
3 "Рома" 2 1 0 1 4-2 +2 3
4 "ХИК" 2 0 0 2 0-5 -5 0

Группа D

Сен-Жиль, “Стад Джозеф Мариен”

“Юнион Сент-Жиллуаз” Бельгия – “Мальме” Швеция 3:2

Голы: Буржесс 17, Теума 69, Бонифаче 71 – Кисей 6, Телин 57

Брага, “Мунисипал”

“Брага” Португалия – “Унион” Берлин, Германия 1:0

Гол: Витинья 77

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Брага" 2 2 0 0 3-0 +3 6
2 "Юнион Сент-Жилуаз" 2 2 0 0 4-2 +2 6
3 "Унион" Берлин 2 0 0 2 0-2 -2 0
4 "Мальме" 2 0 0 2 2-5 -3 0
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В статье: Мальме Фенербахче (Стамбул) Лига Европы Ренн Цюрих Рома (Рим) Бетис (Севилья) Лудогорец (Разград) Унион (Берлин) Брага Будё-Глимт
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