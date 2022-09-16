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Лига Европы. Фенербахче свел вничью матч с Ренном, максимум Бетиса и Браги
А также разгромная победа Ромы и камбек Юниона
Фото: twitter.com/staderennais/Автор - невідомий
Лига Европы, второй тур
Группа A
Буде, “Аспмира”
“Буде-Глимт” Норвегия – “Цюрих” Швейцария 2:1
Голы: Селнес 54 (авт.), Ветлесен 58 – Авдиджай 81
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Буде-Глимт"
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|2
|"Арсенал"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|3
|"ПСВ"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|4
|"Цюрих"
|2
|0
|0
|2
|2-4
|-2
|0
Группа B
Ренн, “Руажон Парк”
“Ренн” – “Фенербахче” 2:2
Голы: Террье 52, Майер 54 – Кавечи 60, Валенсия 90+3 (пен.)
Удаление: Траоре 83 (“Ренн”)
Краков, “Стадион Маршала Юзефа Пилсудского”
Гол: Дьюрчо 8
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Фенербахче"
|2
|1
|1
|0
|4-3
|+1
|4
|2
|"Ренн"
|2
|1
|1
|0
|4-3
|+1
|4
|3
|"АЕК"
|2
|1
|0
|1
|2-2
|0
|3
|4
|"Динамо" Киев
|2
|0
|0
|2
|1-3
|-2
|0
Группа C
Севилья, “Бенито Вильямарин”
“Бетис” Испания – “Лудогорец Разград” Болгария 3:2
Голы: Луис Энрике 25, Хоакин 39, Каналес 59 – Десподов 45+2, Рик 75
Рим, “Олимпико”
“Рома” Италия – “ХИК” Финляндия 3:0
Голы: Дибала 47, Пеллегрини 49, Белотти 68
Удаление: Теньо 14 (“ХИК”)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бетис"
|2
|2
|0
|0
|5-2
|+3
|6
|2
|"Лудогорец"
|2
|1
|0
|1
|4-4
|0
|3
|3
|"Рома"
|2
|1
|0
|1
|4-2
|+2
|3
|4
|"ХИК"
|2
|0
|0
|2
|0-5
|-5
|0
Группа D
Сен-Жиль, “Стад Джозеф Мариен”
“Юнион Сент-Жиллуаз” Бельгия – “Мальме” Швеция 3:2
Голы: Буржесс 17, Теума 69, Бонифаче 71 – Кисей 6, Телин 57
Брага, “Мунисипал”
“Брага” Португалия – “Унион” Берлин, Германия 1:0
Гол: Витинья 77
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Брага"
|2
|2
|0
|0
|3-0
|+3
|6
|2
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|2
|2
|0
|0
|4-2
|+2
|6
|3
|"Унион" Берлин
|2
|0
|0
|2
|0-2
|-2
|0
|4
|"Мальме"
|2
|0
|0
|2
|2-5
|-3
|0
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