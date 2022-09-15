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На фарт? Динамо сыграет против АЕКа в новой форме
Игра начнется в 22:00
Фото: fcdynamo.com
Презентация новой игровой формы киевского "Динамо" на сезон 2022/23 от New Balance состоится уже сегодня – в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с кипрским "АЕКом".
Динамовцы выйдут на поле стадиона "Краковия" имени Юзефа Пилсудского в Кракове в новом домашнем бело-голубом комплекте. Сегодня были также представлены выездной и третий комплекты формы.
Напомним, матч "Динамо" (Киев) – АЕК (Ларнака) начнется в 22:00 по киевскому времени. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция игры.
«Динамо» зіграє з АЕКом у новій формі— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 15, 2022
Презентація нової ігрової форми «Динамо» на сезон 2022/23 відбудеться вже сьогодні - у матчі з кіпрським АЕКом.
Динамівці вийдуть на поле стадіону «Краковія» ім. Юзефа Пілсудського в Кракові у новому домашньому біло-блакитному комплекті pic.twitter.com/dy5LZZd0VS
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