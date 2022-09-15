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На фарт? Динамо сыграет против АЕКа в новой форме

Лига Европы
(1 голосов)

Игра начнется в 22:00

На фарт? Динамо сыграет против АЕКа в новой форме

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Презентация новой игровой формы киевского "Динамо" на сезон 2022/23 от New Balance состоится уже сегодня – в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с кипрским "АЕКом".

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Динамовцы выйдут на поле стадиона "Краковия" имени Юзефа Пилсудского в Кракове в новом домашнем бело-голубом комплекте. Сегодня были также представлены выездной и третий комплекты формы.

Напомним, матч "Динамо" (Киев) – АЕК (Ларнака) начнется в 22:00 по киевскому времени. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция игры.

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В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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Источник:
fcdynamo.com

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Комментарии (1)
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Адам Жоржевич (Хмельницький)
15.09.2022 в 15:06
Що за Випускний вечір? ))
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