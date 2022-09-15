На фарт? Динамо сыграет против АЕКа в новой форме

Презентация новой игровой формы киевского "Динамо" на сезон 2022/23 от New Balance состоится уже сегодня – в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с кипрским "АЕКом".

Читайте также Динамо представило три новых комплекта формы на сезон

Динамовцы выйдут на поле стадиона "Краковия" имени Юзефа Пилсудского в Кракове в новом домашнем бело-голубом комплекте. Сегодня были также представлены выездной и третий комплекты формы.

Напомним, матч "Динамо" (Киев) – АЕК (Ларнака) начнется в 22:00 по киевскому времени. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция игры.