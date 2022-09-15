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Костыли не помеха. Игрок Динамо приехал в Краков после операции, чтобы поддержать киевлян перед матчем ЛЕ

Лига Европы
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"Де би не був – не забуду дім"

Костыли не помеха. Игрок Динамо приехал в Краков после операции, чтобы поддержать киевлян перед матчем ЛЕ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Основной голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан был успешно прооперирован. Из-за травмы колена вратарь столичного клуба будет восстанавливаться минимум полтора месяца.

Сегодня, 15 сентября, "Динамо" проведет матч второго тура группового этапа Лиги Европы против "АЕК" (Ларнака, Кипр). Бущан приехал на автобусе на место дислокации киевлян в Кракове, чтобы поддержать одноклубников, на фрагменте видно, как голкипер поприветствовал Бойко и Сидорчука. Сейчас Георгий передвигается с помощью костылей.

Напомним, вратарь сборной Украины получил травму в матче первого тура группового раунда Лиги Европы с "Фенербахче" (1:2).

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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