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Костыли не помеха. Игрок Динамо приехал в Краков после операции, чтобы поддержать киевлян перед матчем ЛЕ
"Де би не був – не забуду дім"
Getty Images / Global Images Ukraine
Основной голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан был успешно прооперирован. Из-за травмы колена вратарь столичного клуба будет восстанавливаться минимум полтора месяца.
Сегодня, 15 сентября, "Динамо" проведет матч второго тура группового этапа Лиги Европы против "АЕК" (Ларнака, Кипр). Бущан приехал на автобусе на место дислокации киевлян в Кракове, чтобы поддержать одноклубников, на фрагменте видно, как голкипер поприветствовал Бойко и Сидорчука. Сейчас Георгий передвигается с помощью костылей.
Напомним, вратарь сборной Украины получил травму в матче первого тура группового раунда Лиги Европы с "Фенербахче" (1:2).
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