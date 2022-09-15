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Роналду второй раз подряд попал в старт МЮ. Впервые в этом сезоне
Закрепился в основе?
Фото: https://twitter.com/ManUtd
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду впервые в этом сезоне второй раз подряд попал в стартовый состав команды на матч против "Шерифа". Снова на матч Лиги Европы.
В прошлый раз Роналду выходил в старте на прошлой неделе против "Реал Сосьедада". "МЮ" проиграл дома со счетом 0:1.
До этого Роналду выходил в основе только в матче с "Брэдфордом" (0:4) 13 августа.
⚪ Team news.— Manchester United (@ManUtd) September 15, 2022
Introducing your United line-up for our #UEL clash against Sheriff Tiraspol ????#MUFC
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