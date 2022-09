Роналду второй раз подряд попал в старт МЮ. Впервые в этом сезоне

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду впервые в этом сезоне второй раз подряд попал в стартовый состав команды на матч против "Шерифа". Снова на матч Лиги Европы.

В прошлый раз Роналду выходил в старте на прошлой неделе против "Реал Сосьедада". "МЮ" проиграл дома со счетом 0:1.

До этого Роналду выходил в основе только в матче с "Брэдфордом" (0:4) 13 августа.

⚪ Team news.



Introducing your United line-up for our #UEL clash against Sheriff Tiraspol ????#MUFC