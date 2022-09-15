ЛЕ. Триумф Фейенорда, провалы Лацио и Монако, Роналду забил в Кишиневе

Группа E

Сан- Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" (Испания) - "Омония" (Кипр) - 2:1

Голы: Гевара, 30, Серлот, 80 - Бруно Соуза, 72

Изнурительный матч, особенно для гостей. "Ла Реал" держал мяч за 70% времени, вынуждая соперника идти в высокий отбор. Между тем, в Сан-Себастьяне лил проливной дождь, поле размякло, и "Омонии" было очень непросто.

На 72-й минуте, правда, показалось, что усилия киприотов принесли результат - Элустондо наварил в штрафной и позволил Бруно Соузе расстрелять пустые ворота. Но "Сосьедад" - это вам не "Гент", которого "Омония" съела в квалификации. Баски собрались и быстренько забили еще - Кубо убежал в отрыв, прострелил на Серлота, а тот не промазал. На еще одно чудо у гостей уже не хватило сил. Тим паче, наш Роман Безус сьогодні не грав, а без нього - самі розумієте...

Кишинев. "Зимбру"

"Шериф" (Молдова) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:2

Голы: Санчо, 17, Роналду, 39 (с пенальти)

Тот случай, когда исход встречи без ясен еще до ее начала. Тем более, что из-за смерти королевы в Англии не играли тур, так что в Кишиневе Эрик тен Хаг смог выпустить всю основу.

Не сказать, что "МЮ" из штанов выпрыгивал, но класс есть класс - даже пешком гости не дали "Шерифу" создать ничего, а себе обеспечили комфортное преимущество еще до перерыва: Джейдон Санчо на замахах разобрался с защитой после проникающего паса, а Криштиану Роналду - реализовал пенальти. В обоих моментах голкипер "Шерифа" Макс Коваль шансов не имел. Да, между прочим, для CR7 это лишь первый гол в сезоне - кто бы мог такое представить еще год назад?

Группа F

Хернинг. "МСН Арена"

"Мидтьюлланн" (Дания) - "Лацио" (Италия) - 5:1

Голы: Паулиньо, 26, Каба, 30, Эвандер, 52 (с пенальти), Исаксен, 67, Святченко, 72 - Милинкович-Савич, 57

Страшный сон Маурицио Сарри. Его защита сегодня внезапно куда-то исчезла, позволяя датчанам делать абсолютно все, что они хотели. Показательный момент - первый гол; за несколько секунд до результативного удара Паулиньо Исаксен попал в перекладину, после чего партнеры подобрали мяч в штрафной "Орлов" и довели до форварда. Это как вообще?!

Да, итальянцы наверняка пожалуются на спорный пенальти при счете 0:2, но, послушайте, это слишком слабое оправдание, особенно учитывая разницу в бюджетах клубов. Ну, а мы поздравляем с голом этнического украинца Эрика Святченко - капитан "Мидтьюлланна" сегодня подытожил усилия команды, замкнув фланговую подачу.

Роттердам. "Де Кейп"

"Фейенорд" (Нидерланды) - "Штурм" (Австрия) - 6:0

Голы: Джаханбакш, 9, 41, Ганцко, 31, Данило, 34, Хименес, 66, Идрисси, 78

Тотальный триумф голландцев. "Фейе" владел мячом почти 70% времени, пачками создавал моменты и позволил сопернику лишь раз пробить в створ своих ворот.

"Штурм" же наоборот выдал худший матч в сезоне. Гости уже на старте пропустили клоунский гол от Джаханбакша, который обманул вратаря ударом с острого угла, после чего продолжали в том же духе до самого свистка. 6:0 не предел; мог "Фейенорд" забить и больше; один мяч от того-таки Джаханбакша арбитры отменили из-за офсайда. Будущим соперникам "Фейе" надо плотнее опекать иранца, а еще Идрисси и Кокчу - эта троица ну очень креативна.

Группа G

Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" (Греция) - "Фрайбург" (Германия) - 0:3

Голы: Хоффер, 5, Грегоріч, 25, 52

На что может рассчитывать команда, которая за выигранными единоборствами уступает 8:19? Явно ни на что хорошее. "Оли" играл из рук вон плохо, отставал от немцев не только в борьбе, но и в темпе, техническом качестве, так что 0:3 - это еще хороший для него результат.

Голы, которые забили "Орлы", будто из второй Бундеслиги. Хоффера никто даже не думал крыть на ближней штанге во время подачи со штрафного; затем Грегорич дважды без помех расстреливал ворота из пределов вратарского. Думается, не за горами и вторая в сезоне отставка тренера "Олимпиакоса" - у Карлоса Корберана вообще ничего не получается.

Баку. "Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова

"Карабах" (Азербайджан) - "Нант" (Франция) - 3:0

Голы: Квадена, 60, Зубир, 65, Янкович, 72

"Карабах" чудом уступил "Виктории" в плей-офф раунде квалификации ЛЧ, а "Нант" в последних трех турах Лиги 1 набрал лишь одно очко. Эта разница в классе сегодня была отчетливо видна.

Никакого "грохота пушек", которым пугала своих французская пресса, в Баку слышно не было, зато все заметили, как рассыпается оборона Антуана Комбуаре, стоит только сопернику пройти 7-10 метров в одно касание. Единственный раз "Нант" был близок к голу до перерыва. но и там Людовик Блас проиграл дуэль голкиперу. Во втором тайме форварды "Карабаха" показали французу, как это делается. Особенно порадовал публику гол Янковича - сильно низом из-за пределов штрафной. Ляпота!

Группа H

Трабзон. "Шенол Гюнеш"

"Трабзонспор" (Турция) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 2:1

Голы: Хамшик, 16, Трезеге, 68 - Николич, 89

Чемпион Турции наглядно показал, что сильнее чемпиона Сербии. Еще бы - разница в классе игроков и размере бюджета просто огромна. У "Трабзонспора" почти вся основа - игроки своих национальных сборных.

Как итог - все было решено еще до середины второго тайма. Марек Хамшик открыл счет эффектным ударом в падении головой; затем "Звезду" подвел Кангва, заработавший вторую желтую, и почти сразу Трезеге его за это наказал пушечным выстрелом под перекладину. Были у турок и еще два момента, но Барди и все тот же Трезеге чуть сплоховали. Сербов же хватило лишь на гол престижа, так что все по делу.

Фонвьей. "Стад Луи ІІ"

"Монако" (Франция) - "Ференцварош" (Венгрия) - 0:1

Гол: Вечей, 79