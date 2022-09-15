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Криштиану Роналду забил свой первый гол в Лиге Европы – Видео
В ворота украинца Коваля
Фото: twitter.com/ManUtd
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сделал счет в матче с "Шерифом" 2:0. Португалец забил свой первый в карьере гол в Лиге Европы в ворота Максима Коваля.
Этот гол также стал первым для португальца в этом сезоне.
Этот сезон первый в карьере для Роналду в Лиге Европы. Ранее португалец выступал только в Кубке УЕФА в составе "Спортинга". В турнире Криштиану провел 2 матча и отдал 1 голевую передачу.
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
15.09.2022 в 21:53
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