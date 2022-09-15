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Криштиану Роналду забил свой первый гол в Лиге Европы – Видео

Лига Европы
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(1 голосов)

В ворота украинца Коваля

Криштиану Роналду забил свой первый гол в Лиге Европы – Видео

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сделал счет в матче с "Шерифом" 2:0. Португалец забил свой первый в карьере гол в Лиге Европы в ворота Максима Коваля.

Этот гол также стал первым для португальца в этом сезоне.

Этот сезон первый в карьере для Роналду в Лиге Европы. Ранее португалец выступал только в Кубке УЕФА в составе "Спортинга". В турнире Криштиану провел 2 матча и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Криштиану Роналду Лига Европы Шериф (Тирасполь) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
15.09.2022 в 21:53
Как Селезнёв стал
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