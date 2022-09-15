Криштиану Роналду забил свой первый гол в Лиге Европы – Видео

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сделал счет в матче с "Шерифом" 2:0. Португалец забил свой первый в карьере гол в Лиге Европы в ворота Максима Коваля.

Этот гол также стал первым для португальца в этом сезоне.

Этот сезон первый в карьере для Роналду в Лиге Европы. Ранее португалец выступал только в Кубке УЕФА в составе "Спортинга". В турнире Криштиану провел 2 матча и отдал 1 голевую передачу.